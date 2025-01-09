Звёздные погорельцы. Кому из богатых россиян не повезло в полыхающем Лос-Анджелесе Элитные районы Лос-Анджелеса выгорают дотла. Причины пожара уже известны — ураган и засуха. Жилья лишились многие голливудские звёзды. Однако рядом с ними полно особняков известных россиян. Кто из них оказался в эпицентре беды? 9 января, 16:08 Александр Цекало, Илья Ковальчук, певец Илья Лагутенко. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Бутен Доминик, Сергей Бобылев, Вячеслав Прокофьев, © Telegram / SHOT

Страшный пожар, бушующий в Лос-Анджелесе, уже унёс жизни минимум пяти человек. Площадь пожаров превысила 10 тысяч гектаров и продолжает расти, стихия уничтожила больше тысячи зданий. Пожарная служба Лос-Анджелеса приказала эвакуироваться жителям районов Голливуда. Это более 100 тысяч человек. Ущерб, нанесённый огнём, уже оценивается примерно в 57 млрд долларов.

Следом в США разгорается информационный скандал: на фоне отсутствия водных и технических ресурсов для тушения пожара Дональд Трамп – младший в соцсетях обвинил власти Калифорнии в том, что ранее те передали Украине часть своего оборудования для пожаротушения. Мол, теперь самим тушить нечем.

Из-за разгула стихии перенесено объявление номинантов на кинопремию «Оскар»: как выяснилось, под угрозой уничтожения местные киностудии, «Аллея славы», концертный зал «Голливуд-боул». С мест сообщают, что уже практически полностью уничтожен элитный район Пасифик-Палисейдс, сейчас полыхает Малибу и пламя подбирается к бульвару Сансет и Беверли-Хиллз.

Райское место теперь больше похоже на ад. Видео © Telegram / SHOT

Список звёздных погорельцев впечатляет: сгорел дом светской львицы и тусовщицы Пэрис Хилтон, исчезли особняки Дженнифер Энистон, Энтони Хопкинса, Тома Хэнкса, Бена Аффлека, Брэдли Купера, Марка Хэмилла, Спенсера Пратта, Хайди Монтаг и Анны Фэрис, звезды сериала «Сплетница» Лейтон Мистер и её мужа — актёра Адама Броди, актёров Джона Гудмена из «Большого Лебовски», Билли Кристала из «Когда Гарри встретил Салли» и комика Юджина Леви.

Среди тех, чья недвижимость находится в зоне ЧС, есть и именитые россияне.

Александр Цекало и Дарина Эрвин

В СМИ сообщалось, что ещё в 2019 году знаменитый российский продюсер Александр Цекало оставил семью на родине и укатил за новой любовью — в США. Его новой избранницей стала 33-летняя художница из Казахстана Дарина Эрвин, много лет живущая в Америке. С тех пор пара обосновалась в Лос-Анджелесе.

Лайф нашёл жильё Эрвин здесь, в переулке Garbo, что в считаных шагах от бульвара Санта-Моника. Жильё дорогое — район Западный Голливуд является престижным, он примыкает к знаменитому Беверли-Хиллз.

В одном из этих домов, похоже, живут Александр Цекало и его четвёртая жена Дарина Эрвин.

По адресу расположен добротный трёхэтажный дом площадью 220 кв.м с тремя спальнями, панорамными окнами и открытыми патио на каждом этаже. Есть собственный внутренний дворик, а на крыше расположена огромная терраса, с которой открывается панорамный вид на Лос-Анджелес и холм с легендарной надписью HOLLYWOOD. За функционирование жилища отвечает система «умный дом», за безопасность — многочисленные камеры видеонаблюдения. Занятно, что сам продюсер официально здесь не числится.

Недавно этот дом появлялся в продаже на американских сайтах недвижимости. Возможно, супруги успели от него избавиться. Впрочем, есть ещё одна недвижимость, которая, скорее всего, уже могла сгореть. Прямо в Беверли-Хиллз, на бульваре Робертсон, среди скромных одноэтажных строений располагается офис фирмы D`N`A. Её генеральным директором является Александр Цекало. Аббревиатура, похоже, расшифровывается как Дарина & Александр. Это мастерская – студия Эрвин, в которой она писала свои картины.







Хоккеист Илья Ковальчук

Российский легионер НХЛ давно обосновался в Лос-Анджелесе и до недавнего времени владел особняком за 11,2 млн долларов в Трусдейл-Эстейтс — самом дорогом и фешенебельном районе города Беверли-Хиллз, расположенном у подножия гор Санта-Моники.

Спортсмен приобрёл дом в январе 2020 года во время его выступлений за клуб «Лос-Анджелес». Выбор, вероятно, в том числе был продиктован его богатой историей: в разные годы недвижимостью владели бывший президент США Ричард Никсон, певцы Элвис Пресли и Фрэнк Синатра, а также актриса Дженнифер Энистон.

Особняк Ковальчука общей площадью почти 600 квадратных метров имеет пять спален, столько же ванных комнат, кухню, столовую, кабинет, комнату для массажа. Придомовая территория также оборудована всем необходимым — от бара и зоны барбекю до бассейна и джакузи. Венчает это великолепие прямой вид на океан.







Илья Лагутенко

Русофобствующий музыкант обосновался в Лос-Анджелесе уже давно. Согласно американским базам, семье Лагутенко принадлежит роскошный особняк на Малхолланд-драйв вблизи Голливуда. Актив был куплен ещё в нулевые годы, а в 2018-м переписан на именной траст Lagutenko Ilya Co. Aivl Family Trust. Сейчас голливудская недвижимость Лагутенко оценивается в сумму до трёх миллионов долларов. Домовладение находится на вершине холма, откуда открывается прекрасный вид на Город ангелов. В особняке есть собственные бассейн, лужайка и даже лесок.

Рабочий кабинет Ильи Лагутенко тоже находится в Лос-Анджелесе. Артист числится президентом компании Captain Music, зарегистрированной в местном деловом центре. Снимать такой офис недёшево: из окон видны Тихий океан и горы Санта-Моники.





Данила Поперечный*

Опальный комик – иноагент Данила Поперечный* эмигрировал из России аж дважды: первый раз — сразу после начала СВО. Какое-то время он находился в Дубае и записывал свои ролики оттуда. Позже Поперечный* ненадолго вернулся на родину и уехал в январе 2023 года в США. Возможно, возвращался распродать своё имущество, чтобы иметь деньги на новую американскую жизнь: в Санкт-Петербурге ютубер расстался с квартирой за 35 млн рублей.

В Америке он с супругой Полиной Чистяковой (блогерша Попоша) обосновался в Лос-Анджелесе и сперва снимал квартиру. Впрочем, уже скоро пара объявила, что аренда недвижимости в Калифорнии — мероприятие крайне затратное и жильё проще купить, чем платить за съём огромные деньги.

Известно, что сейчас недвижимость супругов-блогеров может находиться под угрозой уничтожения: в своих соцсетях Чистякова написала, что вместе с мужем собрала «тревожный чемоданчик».

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов