Аншлаг с дырой: Как Орбакайте, Галкин и другие беглые российские звёзды выступают в полупустых залах США Дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте продаёт в Москве дорогую квартиру, чтобы было на что жить в США. Азия закрывается, зритель в Европе уже не ходит на российских беглых звёзд, осталась только Америка. Но и там залы полупустые. Кто ещё там пытается заработать? 24 сентября, 21:17 У Максима Галкина* и Кристины Орбакайте всё меньше посетителей на концертах в США. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, Вячеслав Прокофьев, © Freepik, © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Studio

Почему Орбакайте поехала в тур по Америке

В этом году Кристина Орбакайте осталась без заработка из-за неудачного тура по России весной этого года. Из-за скандала с билетами в Санкт-Петербурге и требований общественников проверить певицу на предмет финансирования ВСУ концерты в остальных регионах страны были отменены.

После этого певице пришлось переиграть планы и ещё в марте назначить осенние гастроли по США и Канаде. Кстати, возможно, уже тогда Орбакайте решила окончательно порвать с Россией. В своём последнем интервью она заявила, что с российскими поклонниками встретится «когда-нибудь в лучшей жизни».

Гастроли действительно состоялись. С 18-го по 30 сентября тур The Best идёт по десяти городам Северной Америки, впрочем, за пределами США оказались только канадские Ванкувер и Торонто. Цены по местным меркам вполне демократичные: от 90 до 170 долларов.

Несмотря на это, судя по данным американских онлайн-касс, выступления проходят печально: залы полупустые, хотя и сами площадки небольшие — это хорошо видно по видеокадрам с одного из концертов в Лос-Анджелесе. Зал, в котором пела Орбакайте, трудно сравнить с теми, где её привыкла видеть, например, московская публика.

Такое впечатление, что Орбакайте выступает не в Лос-Анджелесе, а в зале районного ДК. Видео © Telegram / nemalahov

В день выступления артистки в Майами в зале Lauderhill Performing Arts Center, насчитывающем 1106 мест, в продаже оставалось ещё около 500 билетов. На следующий за ним через два дня концерт в Бостоне, в John Hancock Hall, из 1100 мест не продано почти 700.

Лучше всего дела обстоят в Нью-Йорке. Здесь 28 сентября Орбакайте выступает в Oceana Theater, расположенном в знаменитом русском районе Брайтон-Бич. За четыре дня до выступления в продаже оставалось 400 билетов в зал вместимостью 1326 мест. Правда, неизвестно, сколько из реализованных при этом бронировались как бесплатные.

Почему Орбакайте распродаёт имущество в России

Возможно, нынешние доходы не устраивают певицу. В последние месяцы она занимается распродажей своего имущества в России. По данным телеграм-канала SHOT, на днях Кристина Орбакайте снизила цену продажи на подаренный ей матерью трёхэтажный особняк на берегу Истры в Солнечногорском районе, а также выставила на продажу две квартиры в элитном жилом комплексе в самом центре Москвы «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице.

Трёхэтажный дом площадью 760 квадратов на участке в 80 соток с шестью спальнями, бильярдом, домашним кинотеатром, хаммамом и бассейном дочь Аллы Пугачёвой сейчас продаёт за 162 миллиона рублей. Ранее он стоил 225 миллионов. За квартиры на восьмом этаже с панорамными окнами площадью 259,9 и 225,5 квадрата артистка хочет получить по 200 миллионов.

Кристина Орбакайте недавно вспомнила о неудачных гастролях в России и предложила встречу «когда-нибудь в лучшей жизни». Фото © Youtube / Дежурный по Америке / RTVI US

Где в США выступает Максим Галкин*

Сразу за Орбакайте, в октябре, в США на гастроли приедет её отчим — юморист Максим Галкин*. География его выступлений напоминает маршрут падчерицы — некоторые концерты пройдут даже в тех же залах. При этом цены на билеты заметно выше: от 100 до 380 долларов.

У себя в соцсетях артист говорит об успешных продажах и даже обещает дать дополнительные концерты в Сан-Франциско и Нью-Йорке. Дескать, там аншлаги. Желающих попасть на его выступления так много, что приходится идти навстречу публике.

Судя по афишам, в Нью-Йорке Галкин* будет выступать в Claire Tow Theater вместимостью 2400 человек. Цифры впечатляют, но, судя по уже купленным билетам, в зале достаточно свободных мест что в первый день выступления, что — тем более — во второй, который пока не раскуплен даже на треть. Зал в Сан-Франциско оказался совсем небольшим — всего на 800 человек. Билеты свободно можно купить на оба концерта.

На самом деле попасть на концерт Галкина* в Сан-Франциско не составляет труда. Фото © eventcartel

По остальным городам картина уже не такая радужная. Например, в Атланте из 1070 мест заполнено всего около 430, во Флориде из 738 билетов выкуплено 382.

Кто ещё гастролирует по США этой осенью

Дмитрий Назаров* и Ольга Васильева

Свой спектакль в США этой осенью везут и беглые актёры Дмитрий Назаров* и Ольга Васильева. Эти двое с начала СВО сбежали во французские Канны, где на Лазурном Берегу у супругов есть небольшая квартирка в туристической части города, купленная на доходы из России ещё в 2013 году.

Несмотря на то что всё это время Назаров* хвалился плотным графиком до конца 2024 года, встретить его на выступлениях можно было лишь эпизодически. В прошлом году он был замечен со спектаклем в Париже. Кроме того, периодически ездит в Израиль. В этом году он там появлялся в марте.

В октябре супруги намерены объехать 14 городов США, выступать собираются в том числе и в залах, где дают концерты Галкин* и Орбакайте. Впрочем, цены на творчество гораздо ниже: от 59 до 114 долларов.

Актёры Ольга Васильева и Дмитрий Назаров*. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Не блещут размерами и площадки. Вместимость зала The Salvation Army Ray and Joan Kroc Center Coeur d’Alene в Сан-Диего, откуда стартуют американские выступления Назарова* и Васильевой, составляет всего 350 человек. На сегодняшний день здесь продано 215 билетов.

Михаил Шац*

Похоже, беглый комик решил проверить истинность утверждения своего коллеги Руслана Белого*, в своё время заявившего, что гастролировать по США могут себе позволить только звёзды первой величины. Остальные туда могут поехать только затем, «чтобы посмотреть Америку». Имея в виду, что высокие цены на жизнь, в том числе и на аренду зала, налоги, персонал и прочее не позволяют артистам уехать из страны с большими деньгами.

Живущий в Израиле Михаил Шац* уже обжёгся на гастролях в Индонезии. В марте 2023 года местная миграционная служба экстрадировала его с острова Бали, куда артист приехал из Израиля, чтобы подзаработать концертом. Тогда он не оформил специальную визу, которая позволила бы ему работать в стране. После разбирательств в полиции Шаца* выслали обратно в Тель-Авив первым же рейсом.

Михаил Шац: я — не русский человек. Фото © YouTube / "Осторожно: Собчак"

Выступления комика в США запланированы по 16 городам и, похоже, будут проходить в небольших кабаках, а судя по названиям заведений, ещё и открытых мигрантами из России. Расценки на сайте юмориста заявлены в диапазоне от 45 до 65 долларов, однако почему-то все дешёвые билеты оказались раскуплены на все его мероприятия.

* Признан иноагентом.

Авторы Евгений Кузнецов