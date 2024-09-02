Русофобские алкоретриты, "Гэбня" и ДРГ: Кто в России до сих пор работает с иноагентами и кого в этом подозревают Кто вербует российскую молодёжь в диверсионные группы при помощи видеоигр и устраивает алкотуры с иноагентами на деньги наших соотечественников от 4 тыс. евро — в материале Life.ru. 1 сентября, 21:12 Иноагент Виктор Шендерович и Андрей Бильжо. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, АМ, © Noesis.games

Как российский производитель видеоигр учит устраивать диверсии

Студия видеоигр-симуляторов Noesis, у которой в реестрах нет даже юридического лица, замечена в явно нелегальной работе сразу с тремя иноагентами и учит детей в России сопротивляться властям и правоохранителям. Основные смыслы, которые закладывают создатели платформы в головы пользователей: «жизнь в России — тюрьма», «государство охотится на своих граждан», «силовики — это ужасная гэбня». Если верить информации, что игры создаются под заказ западных НКО, то нельзя исключать, что наиболее активные участники вербуются, а дальше их готовят к выходу на улицу и участию в вооружённых митингах. На сайте организации заявлено, что их аудитория — 500 000 человек.

Шутеры против силовиков

В апреле 2024 года в сотрудничестве с канадской компанией по цифровой безопасности eQualitie был запущен новый продукт — «Дорога в Чебурнет», так, по версии создателей, называется отечественный суверенный Интернет, изолирующий граждан России. Доступ к сайту студии, зарегистрированному в США, в нашей стране не ограничен. Поэтому любой желающий может поиграть в квест «Лояльность», чтобы получить навыки ухода от полиции, или в «Гэбню», которая учит противостоянию спецслужбам и занимается промывкой мозгов, формируя негативные шаблоны в отношении власти и силовиков.

О продвижении игры «Гражданин — начальник», где администрация колоний преследует единственную цель — нарушение прав заключённых, основатель проекта Дмитрий Овчинников писал в соцсети 7 марта 2023 года, что она «...уже попала на сто с лишним тысяч айфонов россиян».





Согласно информации на сайте Noesis, студия сотрудничает с иноагентами «Общественный вердикт»**, Теплица социальных технологий** и «7Х7 Горизонтальная Россия»* (ООО «Вектор-7»). Первая организация внесена в реестр в 2014 году, вторая и третья — в марте и июле прошлого года.

Скрин с сайта, партнёры студии Noesis. Фото © Noesis.games

Фонд «Общественный вердикт»** создан при участии других НКО-иноагентов: общества «Мемориал»**, Московской Хельсинкской группы**. Целью организации является борьба гражданского общества против системы правоохранительных органов. Под лозунгом «нулевой терпимости к насилию» фонд защищает участников несанкционированных акций, освещает скандалы, связанные с плохим обращением с заключёнными, распространяет информацию о неких систематических пытках в тюрьмах и армии. Игра «Гражданин — начальник» — совместный проект фонда и студии.

«Теплица социальных отношений»** — НКО, созданная для расшатывания общественного мнения, мониторинга, поддержки и прогрева антивоенных настроений в России. Компания журналистов, неравнодушных к лесным пожарам в 2010 году, превратилась в подобие think tank со своими исследованиями и дайджестами, мастерскими и другой активностью, направленной против СВО. Чего стоят лаборатории с участием eQualitie — канадской НКО, специализирующейся на обучении безопасности гражданского общества, журналистов-расследователей с целью защиты и продвижения прав человека и свободы прессы в Интернете. По заказу «Теплицы» студией Noesis была создана игра «Квест-2024» о будущем высоких технологий.

«7Х7 Горизонтальная Россия»** (ООО «Вектор-7») позиционирует себя как сообщество независимых блогеров, пишущих на остросоциальные темы. Среди популярных рубрик на сайте — «Навальный», «Власть», «Общество» и «Репрессии». Ведёт проект «Нерусский мир» о проблемах нетитульных наций РФ.

Что известно об основателях студии Noesis

Бывший редактор издания «Афиша Daily» Николай Овчинников и программист Игорь Дорфман начали запускать свои первые проекты как мобильные приложения за несколько лет до создания студии. Например, известно, что игра «Гэбня» номинировалась на питерскую премию «Золотое перо» ещё в 2018 году. А о студии было заявлено только в 2020 году. То есть, набрав багаж активностей, ребята решили смастерить сайт видеостимуляторов для работы с молодёжью.

Начинка всех игр и активностей — сугубо идеологическая. Очевидно, она была оформлена на площадке правозащитной организации «Команда 29», которая оказывала поддержку и помощь ФБК*, «Медузе»* и Ивану Сафронову, осуждённому на 22 года колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Основной деятельностью компании было юридическое сопровождение исков против государства и правоохранительных органов. Проект объединял либеральных журналистов и юристов, Игорь Дорфман числился там как IT-специалист, а Николай Овчинников — как журналист и правозащитник.

Николай Овчинников. Фото © VK / Николай Овчинников

35-летний Николай Овчинников получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете им. А.И. Герцена. После начала СВО он и его супруга Софья Овчинникова (Сидорова), журналист СМИ-иноагента «Холод»***, некоторое время выбирали страну для переезда. По информации в Сети, сохранились данные групп, где журналист собирала информацию: «Совместный переезд Кыргызстан» / Казахстан / Корею и так далее.

В итоге пара выбрала Латвию. Сейчас Овчинников ведёт два паблика, посвящённых помощи релокантам, — «Волна / Латвия» и Delfi Latvia, а также пишет статьи на русском языке для ряда других СМИ, получающих финансирование за рубежом: The Village***, Холод*** и других.

Согласно данным ФНС, супруги Овчинниковы не числятся руководителями или учредителями российских юридических лиц. Однако у Николая Овчинникова как у индивидуального предпринимателя (с основным профилем «Деятельность информационных агентств»).

А его друг и коллега, 38-летний Игорь Дорфман, если доверять сообщению в Сети, не смог эмигрировать в Грузию. Дорфман так же, как и Овчинников, учился в питерском вузе им. Герцена, а затем получил квалификацию магистра стратегии и менеджмента в Высшей школе экономики.

Подготовка кадров для агрессии на улицах

Прикрываясь разговорами о помощи и защите прав, «маленькая студия, которая делает игры на остросоциальные темы», но на деле — Noesis, по всем признакам, формирует ячейки сопротивления и, возможно, даже вербует наиболее активных участников, считают эксперты.

— Организация занимается ничем иным, как попыткой воздействовать на детскую молодёжную аудиторию через игры. Фактически идёт обучение вербовкой, формирование оппозиционных кругов. Симулятор ментально размывает границы дозволенного. Например, основная идея игры «Гэбня» в том, что наши силовики, то есть правоохранители ФСБ, это не что иное, как структура, которая поддерживает коррумпированную власть и применяет незаконные методы по отношению к протестующим, — считает офицер ФСБ в запасе и глава ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев.

По его словам, когда через компьютерные игры детей и молодёжь учат кидать камни в полицейского, применять силу, то в будущем эти люди, попав на улицу во время митинга, уже не будут осознавать, где реальность, а где виртуальность. В качестве примера эксперт приводит многочисленные игры-шутеры, в результате которых подростки начинают проявлять агрессию. Он отмечает, что такие ресурсы в Сети нацелены на то же самое.

— Все игры студии направлены на дискредитацию власти, и не случайно, что организаторы этой компании в России давно не живут. Потому что то, чем они занимаются, это не что иное, как фактически экстремистская деятельность. То есть это подготовка бойцов для будущего выхода на улицы к Болотной 2.0, — резюмирует Ромачев.

Прицел господина Кожухова

Михаил Кожухов. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

В январе этого года в Италии разразился скандал между официальными экскурсоводами и нелегальными транзитёрами, которых приглашает в туры по Риму, Венеции, Сиене и другим городам «Клуб путешествий Михаила Кожухова». Местные русскоязычные гиды возмутились из-за нарушения туристических законов российской компанией. Римский экскурсовод Екатерина Синицына-Сантони с 25-летним стажем заявила, что, по её мнению, Кожухов использует услуги нелицензированных специалистов.

Речь идёт о экс-сотруднике Правительства России ельцинских времён 67-летнем Михаиле Кожухове, который успел поработать в 1999 году пресс-секретарём у премьер-министра России Владимира Путина один год, а затем ушёл в журналистику. Продюсер и телеведущий известен российскому зрителю по программам «Клуб кинопутешественников». Известно, что он основал собственную туристическую компанию «Клуб путешествий Михаила Кожухова».

Кожухов поступил странным образом, приглашая в качестве гидов и называя их «душой компании» медийных личностей, получивших известность в России, но потерявших сладкие места на ТВ, проще говоря, иноагентов, критиковавших СВО и эмигрировавших в США, Европу и Израиль. Получается, что работу нашли, например, Виктору Шендеровичу*, который живёт в последнее время в Варшаве.

Реклама тура с иноагентом Виктором Шендеровичем, которую размещал до скандала в январе 2024 года сайт «Клуба путешествий Михаила Кожухова» Фото © Tourdom.ru

На сайте компании «Клуб путешествий Михаила Кожухова» объявлений о турах с Шендеровичем давно нет. Их «потёрли» после скандала, однако Екатерина Синицына уверяет, что «Шендеровича в Италии неоднократно видели» её коллеги-экскурсоводы. По их словам, он тайно продолжает работать гидом. О поездках Шендеровича* свидетельствуют фотографии в соцсетях его знакомых. 10 марта он посещал Рим и фотографировался с Андреем Бильжо.

По итальянским законам туристическую компанию, которая приглашает гидов без лицензии, ждёт большой штраф от 500 до 5000 евро. Ещё в январе на сайте компании Кожухова висела реклама «Рим с Виктором Шендеровичем*: от цезарей до Караваджо и Феллини». Сумма для одного туриста составляла 4300 евро без авиаперелёта и визовой поддержки.

Екатерина Синицына-Сантони задалась вопросом, есть ли у иноагента лицензия, имеет ли он право проводить экскурсии в Риме. Екатерина также написала в Роспотребнадзор, но ответа не получила. Местная итальянская полиция также была извещена о подобных инцидентах.

Тогда Кожухову пришлось оправдываться в соцсетях. Он объяснил, что приглашённые гости, то есть «души компании», не проводят экскурсии, а лишь общаются с туристами, а необходимые экскурсии проводят лицензированные гиды. Но в сообщении упомянуты почему-то только Мария Кошкина, экскурсовод в Неаполе, и Елена Баринова, лицензия которой распространяется на район Эмилия Романьо, граничащий с районом Венето. А по итальянским законам гид с лицензией на один регион не может работать в соседнем.

У Кожухова есть ещё одна «душа компании», художник и психотерапевт Андрей Бильжо, проживающий в Венеции, заявивший в 2016 году в колонке СМИ-иноагенту The Insider***, что подвиг разведчицы Зои Космодемьянской — результат психической болезни девушки и что она лежала в больнице им. П.П. Кащенко с шизофренией. Когда историками была обнародована реальная справка из больницы, где Космодемьянская лежала с менингитом, он продолжил настаивать на своём.

Кроме того, оппозиционер известен своим «творчеством», где вся символика российской власти изображена в образе презервативов. Из последнего — Бильжо участвует в программе алкоретрита в арт-резиденции Stone Oven House в коммуне Di Rora под Турином.

Часть программы алкоретрита с участием Андрея Бильжо. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Бильжо

Помимо бесконечных «часов аперитива», дайджестивов и лекций под алкоголь заявлены такие мероприятия — круглый стол «Мы научим тебя, сука, Родину любить». Как быть, если мама любит Соловьёва, а лучший друг топит за Путина». То есть явные русофобские кампании специально для туристов — всё за ваши деньги.

Он также активно проводит сомнительные экскурсии именно на русском языке, чем сильно возмущает официальных гидов русской диаспоры в Италии, которые платят налоги и имеют удостоверения.

Дело в том, что возможность проводить экскурсии в городах Италии предоставляется после сдачи государственных квалификационных экзаменов, то есть нужно потратить время, деньги и доказать туристической стране своё право на работу, обязательно знать язык на необходимом уровне. При этом лицензия выдаётся не на всю страну, а только на возможность работать в определённом городе. То есть национального или федерального удостоверения не существует. Понятно, что «гиды» Кожухова этому не учились, необходимые в данном случае налоги не платят, а приезжают подзаработать.

— Если они будут так активно сюда переезжать, то мне очень жалко нашу профессию. Известно, что живущая в Испании иноагент Татьяна Лазарева* также стала посещать север Италии, где находится резиденция алкоретритов. Они поняли, что в этой профессии можно зарабатывать деньги и играть на якобы своей известности, таким образом набирать людей в группы. Нам, лицензированным гидам, очень не нравится эта ситуация. Страдает профессиональная этика, не платятся налоги. Если вы так ненавидите Россию и россиян, то проводите экскурсии для американцев — никто вам слова не скажет. Будьте последовательны, а то деньги российские вам не пахнут, — отметила Екатерина Синицына-Сантони в комментарии Лайфу.

Вообще в Италии, вероятно, как и в других странах, российские оппозиционеры-эмигранты объединяются на волне русофобии с украинцами, создают серые схемы ухода от налогов и нарушают местное законодательство. Во время работы с материалом был обнаружен сайт украинской компании, которая сообщает, что в Италии «сформирован национальный реестр туристических гидов» решением Палаты депутатов. Однако ничего подобного в реальности нет. Более того, в прошлом году всем гидам лицензия была продлена автоматически на десять лет.

Почему враг воспитывает российских подростков благодаря мобильным приложениям? Казалось бы, смешная цифра скачиваний таких игр в 10000 раз ничего не значит в пропорциях страны («Гражданин- начальник»). Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что именно так противник вербует в свой стан новых предателей, подхватывая их в Интернете, выводя на улицы, готовя к работе если не в ДРГ, то в аналоге украинских ЦИПсО. А потом мы не понимаем, для чего ВСУ помогают идейные предатели здесь, которых каждые две недели ловят силовики.

Аналогично выглядят и выпады телеведущего Михаила Кожухова, который, продолжая устраивать туры по всему миру, активно «корешится» с иноагентами и, судя по всему, приглашает их проводить экскурсии по закоулкам Европы, попутно не забывая политически обрабатывать русских туристов. Более того, опровержение истории страны, войны памяти с подачи таких медийных лиц выглядят провокационно. Напомним, накануне 9 Мая в соцсети Кожухов сказал, что грузины «весёлые, лёгкие, чудесные люди, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство». А Россия, по его мнению, ведёт себя по отношению к этой стране как «дворовая шпана». Уже в июле тележурналист Михаил Кожухов призвал «не сравнивать достойный выход американцев из Афганистана с позорным и преступным бегством советских войск из этой страны».

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов. ** Организация внесена в список иноагентов, её деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации. *** Медиа, внесённое Минюстом в реестр СМИ – иностранных агентов.

Авторы Елена Ладилова