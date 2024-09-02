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Русофобские алкоретриты, "Гэбня" и ДРГ: Кто в России до сих пор работает с иноагентами и кого в этом подозревают

Кто вербует российскую молодёжь в диверсионные группы при помощи видеоигр и устраивает алкотуры с иноагентами на деньги наших соотечественников от 4 тыс. евро — в материале Life.ru.

1 сентября, 21:12
Иноагент Виктор Шендерович и Андрей Бильжо. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, АМ, © Noesis.games

Иноагент Виктор Шендерович и Андрей Бильжо. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, АМ, © Noesis.games

Как российский производитель видеоигр учит устраивать диверсии

Студия видеоигр-симуляторов Noesis, у которой в реестрах нет даже юридического лица, замечена в явно нелегальной работе сразу с тремя иноагентами и учит детей в России сопротивляться властям и правоохранителям. Основные смыслы, которые закладывают создатели платформы в головы пользователей: «жизнь в России — тюрьма», «государство охотится на своих граждан», «силовики — это ужасная гэбня». Если верить информации, что игры создаются под заказ западных НКО, то нельзя исключать, что наиболее активные участники вербуются, а дальше их готовят к выходу на улицу и участию в вооружённых митингах. На сайте организации заявлено, что их аудитория — 500 000 человек.

Шутеры против силовиков

В апреле 2024 года в сотрудничестве с канадской компанией по цифровой безопасности eQualitie был запущен новый продукт — «Дорога в Чебурнет», так, по версии создателей, называется отечественный суверенный Интернет, изолирующий граждан России. Доступ к сайту студии, зарегистрированному в США, в нашей стране не ограничен. Поэтому любой желающий может поиграть в квест «Лояльность», чтобы получить навыки ухода от полиции, или в «Гэбню», которая учит противостоянию спецслужбам и занимается промывкой мозгов, формируя негативные шаблоны в отношении власти и силовиков.

О продвижении игры «Гражданин — начальник», где администрация колоний преследует единственную цель — нарушение прав заключённых, основатель проекта Дмитрий Овчинников писал в соцсети 7 марта 2023 года, что она «...уже попала на сто с лишним тысяч айфонов россиян».

  • Высказывание создателя студии Noesis в социальной сети. Фото © VK / Николай Овчинников
    Высказывание создателя студии Noesis в социальной сети. Фото © VK / Николай Овчинников
  • Игра, представленная на сайте Noesis «Гражданин — начальник». Фото © Noesis.games
    Игра, представленная на сайте Noesis «Гражданин — начальник». Фото © Noesis.games

Высказывание создателя студии Noesis в социальной сети. Фото © VK / Николай Овчинников

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Согласно информации на сайте Noesis, студия сотрудничает с иноагентами «Общественный вердикт»**, Теплица социальных технологий** и «7Х7 Горизонтальная Россия»* (ООО «Вектор-7»). Первая организация внесена в реестр в 2014 году, вторая и третья — в марте и июле прошлого года.

Скрин с сайта, партнёры студии Noesis. Фото © Noesis.games

Скрин с сайта, партнёры студии Noesis. Фото © Noesis.games

Фонд «Общественный вердикт»** создан при участии других НКО-иноагентов: общества «Мемориал»**, Московской Хельсинкской группы**. Целью организации является борьба гражданского общества против системы правоохранительных органов. Под лозунгом «нулевой терпимости к насилию» фонд защищает участников несанкционированных акций, освещает скандалы, связанные с плохим обращением с заключёнными, распространяет информацию о неких систематических пытках в тюрьмах и армии. Игра «Гражданин — начальник» — совместный проект фонда и студии.

«Теплица социальных отношений»** — НКО, созданная для расшатывания общественного мнения, мониторинга, поддержки и прогрева антивоенных настроений в России. Компания журналистов, неравнодушных к лесным пожарам в 2010 году, превратилась в подобие think tank со своими исследованиями и дайджестами, мастерскими и другой активностью, направленной против СВО. Чего стоят лаборатории с участием eQualitie — канадской НКО, специализирующейся на обучении безопасности гражданского общества, журналистов-расследователей с целью защиты и продвижения прав человека и свободы прессы в Интернете. По заказу «Теплицы» студией Noesis была создана игра «Квест-2024» о будущем высоких технологий.

«7Х7 Горизонтальная Россия»** (ООО «Вектор-7») позиционирует себя как сообщество независимых блогеров, пишущих на остросоциальные темы. Среди популярных рубрик на сайте — «Навальный», «Власть», «Общество» и «Репрессии». Ведёт проект «Нерусский мир» о проблемах нетитульных наций РФ.

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Что известно об основателях студии Noesis

Бывший редактор издания «Афиша Daily» Николай Овчинников и программист Игорь Дорфман начали запускать свои первые проекты как мобильные приложения за несколько лет до создания студии. Например, известно, что игра «Гэбня» номинировалась на питерскую премию «Золотое перо» ещё в 2018 году. А о студии было заявлено только в 2020 году. То есть, набрав багаж активностей, ребята решили смастерить сайт видеостимуляторов для работы с молодёжью.

Начинка всех игр и активностей — сугубо идеологическая. Очевидно, она была оформлена на площадке правозащитной организации «Команда 29», которая оказывала поддержку и помощь ФБК*, «Медузе»* и Ивану Сафронову, осуждённому на 22 года колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Основной деятельностью компании было юридическое сопровождение исков против государства и правоохранительных органов. Проект объединял либеральных журналистов и юристов, Игорь Дорфман числился там как IT-специалист, а Николай Овчинников — как журналист и правозащитник.

Николай Овчинников. Фото © VK / Николай Овчинников

Николай Овчинников. Фото © VK / Николай Овчинников

35-летний Николай Овчинников получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете им. А.И. Герцена. После начала СВО он и его супруга Софья Овчинникова (Сидорова), журналист СМИ-иноагента «Холод»***, некоторое время выбирали страну для переезда. По информации в Сети, сохранились данные групп, где журналист собирала информацию: «Совместный переезд Кыргызстан» / Казахстан / Корею и так далее.

В итоге пара выбрала Латвию. Сейчас Овчинников ведёт два паблика, посвящённых помощи релокантам, — «Волна / Латвия» и Delfi Latvia, а также пишет статьи на русском языке для ряда других СМИ, получающих финансирование за рубежом: The Village***, Холод*** и других.

Согласно данным ФНС, супруги Овчинниковы не числятся руководителями или учредителями российских юридических лиц. Однако у Николая Овчинникова как у индивидуального предпринимателя (с основным профилем «Деятельность информационных агентств»).

А его друг и коллега, 38-летний Игорь Дорфман, если доверять сообщению в Сети, не смог эмигрировать в Грузию. Дорфман так же, как и Овчинников, учился в питерском вузе им. Герцена, а затем получил квалификацию магистра стратегии и менеджмента в Высшей школе экономики.

Подготовка кадров для агрессии на улицах

Прикрываясь разговорами о помощи и защите прав, «маленькая студия, которая делает игры на остросоциальные темы», но на деле — Noesis, по всем признакам, формирует ячейки сопротивления и, возможно, даже вербует наиболее активных участников, считают эксперты.

Организация занимается ничем иным, как попыткой воздействовать на детскую молодёжную аудиторию через игры. Фактически идёт обучение вербовкой, формирование оппозиционных кругов. Симулятор ментально размывает границы дозволенного. Например, основная идея игры «Гэбня» в том, что наши силовики, то есть правоохранители ФСБ, это не что иное, как структура, которая поддерживает коррумпированную власть и применяет незаконные методы по отношению к протестующим, — считает офицер ФСБ в запасе и глава ЧРК «Р-Техно» Роман Ромачев.

По его словам, когда через компьютерные игры детей и молодёжь учат кидать камни в полицейского, применять силу, то в будущем эти люди, попав на улицу во время митинга, уже не будут осознавать, где реальность, а где виртуальность. В качестве примера эксперт приводит многочисленные игры-шутеры, в результате которых подростки начинают проявлять агрессию. Он отмечает, что такие ресурсы в Сети нацелены на то же самое.

Все игры студии направлены на дискредитацию власти, и не случайно, что организаторы этой компании в России давно не живут. Потому что то, чем они занимаются, это не что иное, как фактически экстремистская деятельность. То есть это подготовка бойцов для будущего выхода на улицы к Болотной 2.0, — резюмирует Ромачев.

Прицел господина Кожухова

Михаил Кожухов. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Михаил Кожухов. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

В январе этого года в Италии разразился скандал между официальными экскурсоводами и нелегальными транзитёрами, которых приглашает в туры по Риму, Венеции, Сиене и другим городам «Клуб путешествий Михаила Кожухова». Местные русскоязычные гиды возмутились из-за нарушения туристических законов российской компанией. Римский экскурсовод Екатерина Синицына-Сантони с 25-летним стажем заявила, что, по её мнению, Кожухов использует услуги нелицензированных специалистов.

Речь идёт о экс-сотруднике Правительства России ельцинских времён 67-летнем Михаиле Кожухове, который успел поработать в 1999 году пресс-секретарём у премьер-министра России Владимира Путина один год, а затем ушёл в журналистику. Продюсер и телеведущий известен российскому зрителю по программам «Клуб кинопутешественников». Известно, что он основал собственную туристическую компанию «Клуб путешествий Михаила Кожухова».

Кожухов поступил странным образом, приглашая в качестве гидов и называя их «душой компании» медийных личностей, получивших известность в России, но потерявших сладкие места на ТВ, проще говоря, иноагентов, критиковавших СВО и эмигрировавших в США, Европу и Израиль. Получается, что работу нашли, например, Виктору Шендеровичу*, который живёт в последнее время в Варшаве.

Реклама тура с иноагентом Виктором Шендеровичем, которую размещал до скандала в январе 2024 года сайт «Клуба путешествий Михаила Кожухова» Фото © Tourdom.ru

Реклама тура с иноагентом Виктором Шендеровичем, которую размещал до скандала в январе 2024 года сайт «Клуба путешествий Михаила Кожухова» Фото © Tourdom.ru

На сайте компании «Клуб путешествий Михаила Кожухова» объявлений о турах с Шендеровичем давно нет. Их «потёрли» после скандала, однако Екатерина Синицына уверяет, что «Шендеровича в Италии неоднократно видели» её коллеги-экскурсоводы. По их словам, он тайно продолжает работать гидом. О поездках Шендеровича* свидетельствуют фотографии в соцсетях его знакомых. 10 марта он посещал Рим и фотографировался с Андреем Бильжо.

По итальянским законам туристическую компанию, которая приглашает гидов без лицензии, ждёт большой штраф от 500 до 5000 евро. Ещё в январе на сайте компании Кожухова висела реклама «Рим с Виктором Шендеровичем*: от цезарей до Караваджо и Феллини». Сумма для одного туриста составляла 4300 евро без авиаперелёта и визовой поддержки.

Екатерина Синицына-Сантони задалась вопросом, есть ли у иноагента лицензия, имеет ли он право проводить экскурсии в Риме. Екатерина также написала в Роспотребнадзор, но ответа не получила. Местная итальянская полиция также была извещена о подобных инцидентах.

Тогда Кожухову пришлось оправдываться в соцсетях. Он объяснил, что приглашённые гости, то есть «души компании», не проводят экскурсии, а лишь общаются с туристами, а необходимые экскурсии проводят лицензированные гиды. Но в сообщении упомянуты почему-то только Мария Кошкина, экскурсовод в Неаполе, и Елена Баринова, лицензия которой распространяется на район Эмилия Романьо, граничащий с районом Венето. А по итальянским законам гид с лицензией на один регион не может работать в соседнем.

У Кожухова есть ещё одна «душа компании», художник и психотерапевт Андрей Бильжо, проживающий в Венеции, заявивший в 2016 году в колонке СМИ-иноагенту The Insider***, что подвиг разведчицы Зои Космодемьянской — результат психической болезни девушки и что она лежала в больнице им. П.П. Кащенко с шизофренией. Когда историками была обнародована реальная справка из больницы, где Космодемьянская лежала с менингитом, он продолжил настаивать на своём.

Кроме того, оппозиционер известен своим «творчеством», где вся символика российской власти изображена в образе презервативов. Из последнего — Бильжо участвует в программе алкоретрита в арт-резиденции Stone Oven House в коммуне Di Rora под Турином.

Часть программы алкоретрита с участием Андрея Бильжо. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Бильжо

Часть программы алкоретрита с участием Андрея Бильжо. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Бильжо

Помимо бесконечных «часов аперитива», дайджестивов и лекций под алкоголь заявлены такие мероприятия — круглый стол «Мы научим тебя, сука, Родину любить». Как быть, если мама любит Соловьёва, а лучший друг топит за Путина». То есть явные русофобские кампании специально для туристов — всё за ваши деньги.

Он также активно проводит сомнительные экскурсии именно на русском языке, чем сильно возмущает официальных гидов русской диаспоры в Италии, которые платят налоги и имеют удостоверения.

Дело в том, что возможность проводить экскурсии в городах Италии предоставляется после сдачи государственных квалификационных экзаменов, то есть нужно потратить время, деньги и доказать туристической стране своё право на работу, обязательно знать язык на необходимом уровне. При этом лицензия выдаётся не на всю страну, а только на возможность работать в определённом городе. То есть национального или федерального удостоверения не существует. Понятно, что «гиды» Кожухова этому не учились, необходимые в данном случае налоги не платят, а приезжают подзаработать.

— Если они будут так активно сюда переезжать, то мне очень жалко нашу профессию. Известно, что живущая в Испании иноагент Татьяна Лазарева* также стала посещать север Италии, где находится резиденция алкоретритов. Они поняли, что в этой профессии можно зарабатывать деньги и играть на якобы своей известности, таким образом набирать людей в группы. Нам, лицензированным гидам, очень не нравится эта ситуация. Страдает профессиональная этика, не платятся налоги. Если вы так ненавидите Россию и россиян, то проводите экскурсии для американцев — никто вам слова не скажет. Будьте последовательны, а то деньги российские вам не пахнут, — отметила Екатерина Синицына-Сантони в комментарии Лайфу.

Вообще в Италии, вероятно, как и в других странах, российские оппозиционеры-эмигранты объединяются на волне русофобии с украинцами, создают серые схемы ухода от налогов и нарушают местное законодательство. Во время работы с материалом был обнаружен сайт украинской компании, которая сообщает, что в Италии «сформирован национальный реестр туристических гидов» решением Палаты депутатов. Однако ничего подобного в реальности нет. Более того, в прошлом году всем гидам лицензия была продлена автоматически на десять лет.

Почему враг воспитывает российских подростков благодаря мобильным приложениям? Казалось бы, смешная цифра скачиваний таких игр в 10000 раз ничего не значит в пропорциях страны («Гражданин- начальник»). Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что именно так противник вербует в свой стан новых предателей, подхватывая их в Интернете, выводя на улицы, готовя к работе если не в ДРГ, то в аналоге украинских ЦИПсО. А потом мы не понимаем, для чего ВСУ помогают идейные предатели здесь, которых каждые две недели ловят силовики.

Аналогично выглядят и выпады телеведущего Михаила Кожухова, который, продолжая устраивать туры по всему миру, активно «корешится» с иноагентами и, судя по всему, приглашает их проводить экскурсии по закоулкам Европы, попутно не забывая политически обрабатывать русских туристов. Более того, опровержение истории страны, войны памяти с подачи таких медийных лиц выглядят провокационно. Напомним, накануне 9 Мая в соцсети Кожухов сказал, что грузины «весёлые, лёгкие, чудесные люди, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство». А Россия, по его мнению, ведёт себя по отношению к этой стране как «дворовая шпана». Уже в июле тележурналист Михаил Кожухов призвал «не сравнивать достойный выход американцев из Афганистана с позорным и преступным бегством советских войск из этой страны».

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Организация внесена в список иноагентов, её деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации.

*** Медиа, внесённое Минюстом в реестр СМИ – иностранных агентов.

Мамаша Кураж: Для чего иноагент – профессор РАН основала в Париже Независимый институт философии
Мамаша Кураж: Для чего иноагент – профессор РАН основала в Париже Независимый институт философии
Авторы
Елена Ладилова
Елена Ладилова
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