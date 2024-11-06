Астролог объяснил, как итоги выборов в США повлияют на 2025 год и почему будет три Америки

Астролог Александр Зараев, который предрёк победу Камалы Харрис на выборах президента в США, заявил Life.ru, что его прогноз может сбыться в 2025-м. По словам эксперта, в следующем году Штаты будут вообще разделены на минимум три части.

Дело в том, что прогнозы, которые делались многими политологами, специалистами и астрологами по поводу победы Камалы Харрис, были построены исходя из тактических планов. Кандидатура Дональда Трампа стратегическая. Он лучше вписывается в процессы, которые будут происходить в Америке во второй половине 2025 года. В таком случае я не за Трампа и не за Харрис. Я за то, чтобы сбылся прогноз, что США в 2025 году должна разделиться на минимум три части Александр Зараев Астролог

При таком раскладе в текущем году у Штатов кардинально изменится отношение к окружающей среде. По мнению высших сил, Трамп сможет создать ситуацию, когда «ужасный конец лучше, чем ужас без конца».

«Я считаю, что такой результат выборов правильный, потому что мы видим только год, а ситуация более тонких планов строится на более долгие сроки. Поэтому, если Трамп начнёт проводить свою политику, уже во втором квартале мы увидим конкретные и радикальные перемены в самой Америке. К марту начнётся влияние соединения Сатурна с Нептуном, которое сильно изменит не только идеологию, но политику и мировые связи. В этом смысле 2025 год будет потрясающим», — указал наш собеседник.

У Трампа также есть опасность повторить судьбу Джона Кеннеди. Он сможет почувствовать себя хозяином Белого дома лишь на полтора-два года. При этом у него есть все шансы забрать итоговую победу.