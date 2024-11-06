Астролог объяснил, как итоги выборов в США повлияют на 2025 год и почему будет три Америки
Астролог Зараев: Трампа ждёт судьба Кеннеди, а США разделяться на три части
Кандитаты на пост президента США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Астролог Александр Зараев, который предрёк победу Камалы Харрис на выборах президента в США, заявил Life.ru, что его прогноз может сбыться в 2025-м. По словам эксперта, в следующем году Штаты будут вообще разделены на минимум три части.
Дело в том, что прогнозы, которые делались многими политологами, специалистами и астрологами по поводу победы Камалы Харрис, были построены исходя из тактических планов. Кандидатура Дональда Трампа стратегическая. Он лучше вписывается в процессы, которые будут происходить в Америке во второй половине 2025 года. В таком случае я не за Трампа и не за Харрис. Я за то, чтобы сбылся прогноз, что США в 2025 году должна разделиться на минимум три части
При таком раскладе в текущем году у Штатов кардинально изменится отношение к окружающей среде. По мнению высших сил, Трамп сможет создать ситуацию, когда «ужасный конец лучше, чем ужас без конца».
«Я считаю, что такой результат выборов правильный, потому что мы видим только год, а ситуация более тонких планов строится на более долгие сроки. Поэтому, если Трамп начнёт проводить свою политику, уже во втором квартале мы увидим конкретные и радикальные перемены в самой Америке. К марту начнётся влияние соединения Сатурна с Нептуном, которое сильно изменит не только идеологию, но политику и мировые связи. В этом смысле 2025 год будет потрясающим», — указал наш собеседник.
У Трампа также есть опасность повторить судьбу Джона Кеннеди. Он сможет почувствовать себя хозяином Белого дома лишь на полтора-два года. При этом у него есть все шансы забрать итоговую победу.
О фальсификации сейчас говорить поздно, потому что очевидно, что большое количество выборщиков отдали предпочтение Трампу. О фальсификациях разговор мог быть, если бы победила Харрис. Но тогда начались бы со стороны республиканцев процессы, связанные с фальсификациями и обращениями в суд. Я считаю, что для России итоги выборов в США — хороший результат. Трамп, скорее всего, выполнит часть своих обещаний
Напомним, в США состоялись выборы президента. Борьба разгорелась между вице-президентом, кандидатом от демократов Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. Последний уже объявил о своей победе. Его, кстати, даже поздравили Эмманюэль Макрон, Биньямин Нетаньяху, Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц. Однако эксперт назвал преждевременными слова Трампа. Окончательные итоги станут известны лишь 6 января следующего года после голосования выборщиков, а за это время может случиться всё, что угодно, подчеркнул политолог.