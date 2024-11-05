Трио астрологов сделало финальные прогнозы на выборы президента США: Трамп или Харрис?
Астролог Зараев: Жители США всё же сделают выбор в пользу Камалы Харрис
Камала Харрис и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy, lev radin
В США официально стартовало голосование на выборах президента. Кто возглавит страну, станет известно уже завтра, а пока Life.ru попросил трио астрологов сделать свои финальные прогнозы.
Астролог Александр Зараев считает, что нынешние выборы в США повторяют ситуацию 2012 года, и победитель решится в последний момент. По его словам, никто не может дать точный прогноз — ни политологи, ни экономисты, ни астрологи, поскольку ситуация будет связана с перестройкой всей экономической, политической, государственной структуры Америки. Сам Зараев считает, что жители США всё же сделают выбор в пользу Камалы Харрис.
Многие астрологи считали, что этот президент будет последним. Но я говорил, что это не последний, а предпоследний. Последний будет в 2024 году. И я всё-таки думаю, что это должна быть женщина... Что касается Трампа, похожая ситуация у него была в 2016 году, когда была Клинтон, и многие астрологи ставили на неё. Но я тогда говорил, что гороскоп у Трампа будет предпочтительнее. А сейчас у Трампа гороскоп более напряжённый, значит, и многие люди это чувствуют.
Астролог считает, что в случае победы Трампа из-за этого «напряжённого» гороскопа США «треснут по швам».
Астролог, таролог по бизнесу и отношениям Борис Зак отметил интересную ситуацию в американских выборах: ни звёзды, ни карты таро не указывают на явного лидера. По его мнению, и у Харрис, и у Трампа одинаковые шансы на победу — всё решится совсем небольшим перевесом голосов, и, скорее всего, в пользу Трампа. Однако Зак считает, что приход к власти Харрис не обернётся для России ужесточением конфликта с Западом.
Если победит Харрис, то в течение ближайшего года поддержка Украины вооружением значительно сократится. И, как ни странно, Харрис возьмёт курс на улучшение отношений с Россией. Если победит Трамп, то он ещё какое-то время позаигрывает с темой Украины, но тоже поддержка ощутимо пойдёт на спад. Что касается России, Трамп также возьмёт курс на улучшение отношений с нашей страной, хотя он будет делать это не так демонстративно, как сделала бы Харрис.
Экстрасенс Аделина Панина считает, что шансов на победу больше у Камалы Харрис, однако в случае прихода к власти Трампа мир ждёт более благоприятный сценарий.
И у Камалы Харрис, и Дональда Трампа есть очень хорошие шансы стать новым президентом США. Разрыв между кандидатами будет минимальный, но мои ощущения говорят, что больше голосов наберёт Камала Харрис. Конечно, очень надеюсь на счастливый случай, я его не исключаю — что всё-таки победит Дональд Трамп, и тогда ситуация развернётся по лучшему сценарию. Но пока мои ощущения видят Камалу Харрис победителем президентской гонки.
Всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. В борьбе за пост президента участвуют Дональд Трамп и Камала Харрис. Трамп был 45-м президентом США и находился на посту с 2017 по 2021 год, тогда как Харрис занимает должность вице-президента с января 2021 года. Голосование уже стартовало.