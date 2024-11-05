Трио астрологов сделало финальные прогнозы на выборы президента США: Трамп или Харрис?

Многие астрологи считали, что этот президент будет последним. Но я говорил, что это не последний, а предпоследний. Последний будет в 2024 году. И я всё-таки думаю, что это должна быть женщина... Что касается Трампа, похожая ситуация у него была в 2016 году, когда была Клинтон, и многие астрологи ставили на неё. Но я тогда говорил, что гороскоп у Трампа будет предпочтительнее. А сейчас у Трампа гороскоп более напряжённый, значит, и многие люди это чувствуют.