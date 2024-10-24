Выборы в США 2024: дата, кандидаты, кто победит на выборах в Америке Очередные выборы президента в США состоятся 5 ноября, за место поборются Дональд Трамп и Камала Харрис. Life рассказывает о выборах и шансах кандидатов. 24 октября, 09:16 6872 6872 Трамп или Харрис: кто победит на выборах в США. Shutterstock / FOTODOM / kovop

Выборы в США: дата проведения

Юбилейные 60-е по счёту выборы президента США пройдут менее чем через две недели. Дата проведения голосования — 5 ноября 2024 года, американцы выберут 47-го главу государства. От Демпартии кандидатом выступает Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп.

Трамп или Харрис: кто победит на выборах в США

Менее чем за две недели до всеобщего голосования прогнозы экспертов и букмекеров разнятся. В начале президентской гонки, когда было больше кандидатов, а Демократическая партия ещё не поменяла кандидата — с Джо Байдена на Камалу Харрис, — шансы республиканца Дональда Трампа и представителя демократов оценивались примерно одинаково. Однако после первых же дебатов между Байденом и Трампом рейтинги первого стали стремительно падать, поэтому Демократическая партия США провела «рокировку».

В поддержку Харрис высказались многие видные демократы — в частности, экс-президент и бывшая первая леди США Барак и Мишель Обама. Она активно начала свою кампанию, провела дебаты со своим соперником от республиканцев. Однако покушение на Трампа на предвыборном митинге и последующие заявления действующей вице-президента серьёзно обрушили её шансы на победу.

За две недели до конца президентской гонки Харрис и Трамп соревнуются за голоса избирателей. © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky

Харрис стали называть «коммунисткой» за план по восстановлению экономики, который включал в себя госконтроль за ценами на продукты питания. Команда республиканцев также стала при каждом удобном случае подчёркивать, что кандидат от Демократической партии «путается в показаниях» и врёт по поводу своей биографии, слишком сильно упирает на возраст и идеи Трампа, не раскрывая собственных предложений. Кроме того, критики Харрис часто задаются вопросом: что мешает ей воплотить все свои предложения в жизнь уже сейчас? Ведь она четыре года является вице-президентом, вторым человеком в управлении США.

Трамп и Харрис уже определились со своими «вторыми номерами», кандидатами в вице-президенты. Выступления сенатора Джеймса Дэвида (Джей Ди) Вэнса и губернатора Тима Уолца серьёзно добавили очков республиканцам. На рост популярности Трампа – Вэнса также повлияли ещё одна попытка покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии и провальное интервью Харрис каналу Fox News.

Шансы кандидатов оценивает, например, букмекерское агентство Polymarket: Трамп — более 60%, на него поставили больше $750 млн,

Харрис — более 35%, на неё поставили лишь более $470 млн.

Шансы демократов стали стремительно падать после неумелых действий нынешней администрации Байдена – Харрис в начале октября. Тогда после ударов сразу нескольких циклонов по побережью США федеральное правительство ограничилось мизерными выплатами и не стало серьёзно помогать пострадавшим. Тогда как поддержка Украины продолжается.

Что обещают кандидаты в президенты США в случае победы

По данным опросов, разрыв между кандидатурами Харрис и Трампа незначителен. © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Ранее мы подробно разбирали программы кандидатов, однако напомним ключевые пункты. Команда Камалы Харрис разработала либеральную программу, которая серьёзно отличается от основных идей политики Джо Байдена за последние годы. Основной упор сделан на следующие предложения:

военная эскалация — Харрис обещает сделать армию США самой смертоносной в мире, продолжить помогать киевскому режиму и Израилю;

восстановление экономики за счёт среднего класса — демократы хотят ввести госконтроль за ценами на продукты питания из-за растущей инфляции, предоставить налоговые льготы для семей с низким и средним доходом, аннулировать медицинские долги для многих американцев;

масштабная стройка — Харрис обещает построить 3 млн новых домов в течение четырёх лет и выделить покупателям своего первого жилья по $25 тыс.;

большие социальные реформы — снять все ограничения на аборты и ввести ограничения на продажу, ношение и хранение огнестрельного оружия.

В свою очередь Трамп действует под прежним лозунгом «Сделаем Америку великой вновь». Его ключевые идеи:

жёстко разобраться с миграционным кризисом — республиканцы хотят депортировать около 20 млн нелегальных мигрантов, защитить границы с Мексикой;

отменить все нововведения по поводу популяризации смены пола;

разрешить конфликт между Россией и Украиной за один день;

снизить цены на бензин и отменить обязательный переход на электромобили.

Опросы избирателей на выборах президента США в 2024 году

Различные опросы избирателей демонстрируют разные результаты. В частности, график The New York Times показывает, что шансы двух кандидатов максимально сблизились: в победе Харрис уверено 49% опрошенных, Трампа — 47%. Примерно аналогичные цифры получили журналисты CNN. Исследовательская организация Rasmussen Reports, наоборот, по результатам последнего опроса заявляет, что за Трампа готовы проголосовать 50%, а за Харрис — лишь 47%.

Как американцы выберут президента

Американцы выбирают не президента, а лишь состав коллегии выборщиков. © Shutterstock / FOTODOM / MKD24

В России периодически интересуются, а как именно американцы выберут президента? Стоит напомнить, что вот уже более двух веков президента США выбирают на двухступенчатых выборах. Сначала голосуют зарегистрированные избиратели — большинство американского населения. Они могут проголосовать лично на избирательном участке 5 ноября или же по почте заранее.

Однако американцы выбирают не президента, а лишь состав коллегии выборщиков. Ещё до голосования в ноябре Демократическая и Республиканская партии обязаны предоставить список выборщиков в каждом штате и округе Колумбия. Каждый избиратель ставит галочку напротив более привлекательного для него кандидата на пост главы государства. Их голоса подсчитывают и почти во всех штатах действуют по принципу «победитель получает всё»: выборщиками от штата становятся представители партии, чей кандидат набрал большее число голосов избирателей. В Небраске и Мэне число выборщиков распределяется пропорционально числу голосов избирателей за одного или другого кандидата.

17 декабря 2024 года проголосуют уже сами выборщики у себя в штатах. При этом почти половина штатов не обязывает выборщиков голосовать в соответствии с пожеланиями избирателей. Голоса выборщиков передают в Конгресс США. 6 января 2025 года американские конгрессмены соберутся для утверждения результатов подсчёта. Интересно, что финальную подпись ставит председатель Сената США, то есть действующий вице-президент Камала Харрис. Новый президент США вступит в должность лишь 20 января.

Как выборы в США повлияют на Россию

Ключевой вопрос для России — с кем придётся работать ближайшие четыре года. Однако здесь нельзя с уверенностью сказать, чья победа будет для нашей страны более выгодной. Очевидно, Харрис будет продолжать политику демократов: больше помогать Израилю, перекладывать поддержку киевскому режиму на плечи Европы, усиливать армию, вводить новые санкции против России.

Дональд Трамп же обещает завершить конфликт между Россией и Украиной ещё до своей инаугурации в телефонных переговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об отмене беспрецедентных санкций против нашей страны команда республиканцев не говорит. Трамп делает акцент на противостоянии с Китаем и в большей степени на решении внутренних проблем.

Авторы Вячеслав Кокуркин