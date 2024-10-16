150 долларов за баррель и 20 тыс. на траву. Чем грозят США предвыборные обещания Трампа и Харрис Публицист и аналитик Александр Роджерс сравнивает предвыборные посулы двух кандидатов в президенты США и делает выводы о том, что экономические обещания давно вышли из своей сферы и напоминают политтехнологический транс. 15 октября, 21:15 Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, Phil Mistry

Предвыборные обещания в США никогда не были образцом адекватности. Большинство кандидатов всегда действовали по принципу «Обещай сейчас им что угодно, а вешать их мы будем потом». Извините, другая цитата. «А выполнять предвыборные обещания не принято».

Причём ещё во времена Билла Клинтона его знаменитый политтехнолог в одной фразе сформулировал, что именно нужно обещать, чтобы победить: Economy, fools! («Экономика, глупцы!») Но в нынешней избирательной кампании накал «боротьбы» (и маразма) запредельный, поэтому и обещания в большинстве давно ушли из экономической области и перешли в область психиатрии.

Что обещает избирателям Дональд Трамп

Длительное время лидировал наш любимец Дональд Трамп, непрерывно генерируя креатив: обещание депортировать из США порядка 20 миллионов нелегальных мигрантов. На это нужна целая армия силовиков, спецслужб и, чего греха таить, старая добрая диктатура, нагло плюющая на права человека и такие глупые формальности, как «верховенство права»;

обещание отменить обязательный переход на электромобили (и, соответственно, запрет на двигатели внутреннего сгорания к 2030 году), продвигаемый администрацией Байдена. Причина проста: США не вывозят такой переход. Мало того что электромобили дорогие и неэффективные (особенно грузовики), так «передовая высокотехнологичная держава» не может создать необходимую инфраструктуру в виде сети зарядных станций. Теперь Трамп этот позорный недуг хочет в подвиг определить;

Мигранты у южной границы США с Мексикой в Сан-Диего. Фото © ТАСС / Qian Weizhong / VCG / Visual China G

обещание отменить все решения администрации Байдена, связанные с продвижением смены пола. Тут у меня нет возражений;

обещание за сутки закончить «российскую агрессию» на Украине. Видимо, в стиле старого анекдота про «Поезд, стой, раз-два!». Только в этот раз в формате президентского указа «Приказываю войнам прекратиться, разрушениям восстановиться, а мёртвым восстать. Ваш Донни». Нет, я понимаю, что это сугубо предвыборный чёс на внутреннюю аудиторию, но…

обещание снизить цены на бензин. Выглядит особенно смешным на фоне разгорающегося на Ближнем Востоке конфликта и попыток давить на Иран, поддерживая Израиль. Если Трамп намерен поддерживать Нетаньяху, то нефть легко улетит за 150 долларов за баррель.

Обещания Камалы Харрис

До недавнего времени Камала Харрис на фоне Трампа выглядела достаточно невзрачно. Сами посудите: обещание отменить все ограничения на аборты. Такая «свобода» нужна только сумасшедшим радфемкам;

обещание ограничить продажу, ношение и хранение огнестрельного оружия. Эта тема тоже традиционная для демократов (и раздражающая республиканцев), традиционно обещают — традиционно не делают;

обещание поддерживать Израиль (прощай, Украина, ты больше не нужна, Боливар не вынесет двоих);

обещание сократить расходы на здравоохранение. И так около 90 миллионов человек в США не имеют медицинской страховки. Как заявил Байден на дебатах, «мы добили «Медикэр»;

обещание, что «Америка, а не Китай должна выиграть соревнование за лидерство в XXI веке». Невыполнимое. Просто заведомо невыполнимое.

Израильские военные. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky

Но тут подоспела свежая идея креативщиков из команды политтехнологов Харрис. Под чем они её придумали, можно догадаться с одной попытки. Итак, Харрис обещает раздать всем «цветным людям» по 20 тысяч долларов. Что? На образование? На жильё? На медицину? Что за глупости! На выращивание медицинского каннабиса!

Непонятно только, все афроамериканцы должны после этого сами обдолбаться или стать наркоторговцами? Или одно другому не противоречит? А говорили, что это расистские стереотипы… Не уверен, что эта инициатива Харрис принесёт ей дополнительные голоса. И вообще, самый высокий рейтинг у неё был, пока она не начала говорить.

Авторы Александр Роджерс