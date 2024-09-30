Служение биг фарме: Почему богатство семьи Камалы Харрис связывают с производителем блокаторов гормонов для детей Как семья вице-президента США Камалы Харрис может быть связана с фармгигантом, производящим блокаторы полового созревания для детей, и почему финансовое положение мужа второго лица государства после её прихода к власти увеличилось на 300%. 29 сентября, 21:07 Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и второй джентльмен США Дуглас Эмхофф. Обложка © ТАСС / ЕРА / WILL OLIVER

В Сети всё чаще упоминается информация о связях семьи мужа вице-президента США Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа с крупнейшим производителем блокаторов полового созревания AbbVie, чей доход превышает 54 млрд долларов. Акции компании могут быть распределены между родственниками второго джентльмена в Белом доме, утверждают в ряде пабликов.

Блокаторы полового созревания AbbVie и НКО

Препараты марки AbbVie задерживают естественное физическое развитие детей, их применение чревато потерей репродуктивных функций в будущем. Активисты не раз обвиняли компанию в продвижении назначения гормональных препаратов детям в возрасте от восьми лет. Участие мужа Харрис в деятельности НКО компании AbbVie популяризирует использование препаратов, тормозящих физическое развитие подростков и детей. Эмхофф участвует в мероприятиях НКО AbbVie для лоббирования интересов компании.

Эмхофф участвует в мероприятиях, финансируемых AbbVie через её НПО, для лоббирования интересов компании. Фото © YouTube / KABOOM!

Внезапное богатство мужа Харрис

С тех пор как Камала Харрис стала вице-президентом, богатство Эмхоффа утроилось и составило, по некоторым данным, 35 млн долларов по сравнению с 2021 годом, когда он владел только 9 млн долларов. При этом на недвижимость приходится 11 млн долларов активов, а на портфель акций — порядка 6 млн, по 1,5 млн в Chevron и ExxonMobil, 1 млн долларов — Pfizer и Johnson & Johnson, по 500 000 долларов у Merck и AbbVie. Вклад на такую сумму для 54-миллиардного фармгиганта весьма скромен и на сайте владельцев, не перешагнувших 5%-й багаж инвестиций, не отображается. Поэтому он может являться всего лишь миноритарным акционером, полагает публицист и аналитик Александр Роджерс.

Партнёры детской программы, в которой принимал участие Дуглас Эмхофф, по продвижению повестки ЛГБТ* — AbbVie Foundation. Фото © abbvie

— Это может быть даже формой платы фармгиганта за лоббистские услуги семьи Харрис – Эмхофф, — полагает Роджерс. — К тому же в Сети практически нет информации о брате и сестре мужа вице-президента, которые также могут владеть акциями. Американские законы зачастую отличает та черта, что если что-то нельзя, но очень хочется, то можно. Особенно это касается власть предержащих.

Муж Камалы Харрис Дуглас Эмхофф. Фото © ТАСС / ЕРА / Charles Rex Arbogast

Заниматься инсайдерской торговлей нельзя, это уголовное преступление, но если это делает Нэнси Пелоси, то можно, поясняет Роджерс. Здесь, по его словам, сложилась аналогичная ситуация. И многие политики продвигают интересы компаний, акционерами которых они являются. Так, например, Линдси Грэм, один из самых сумасшедших ястребов конгресса, является акционером сразу шести оружейных компаний. «Так что нет ничего удивительного, что нелюди, продвигающие смену пола, являются инвесторами компаний, барыжащих блокаторами полового созревания», — резюмирует эксперт.

Как уродуют детей на Западе

Согласно новым исследованиям, дети, которые начали принимать блокаторы гормонов до полового созревания, только во взрослом возрасте поняли, что их одурачили. Например, 12-летней девочке объяснили, что за её якобы стеснительностью и дискомфортом может скрываться другой гендер.

Митинг в защиту ценностей ЛГБТ* среди детей, организованный некоммерческой организацией Equality Florida. Фото © ТАСС / АР / Ricardo Ramirez Buxeda

Девочка сначала принимала два года блокаторы, а затем согласилась на двойную мастэктомию, в ходе которой ей ампутировали обе здоровые груди, что показано только больным раком. И, лишь став взрослой, она поняла, что ей не нужно было ничего этого делать. Вместо того чтобы помочь ребёнку взрослеть и принимать изменения в своём теле, его изуродовали. За такими операциями стоят различные ЛГБТ*-фонды, продвигающие трансповестку и медицинские вмешательства. Спонсорами НКО являются медицинские корпорации.

Интересы биг фармы скрыты не только в продвижении подобных препаратов, но и в проведении как можно большего числа операций по смене пола. Созданная финансовая пирамида и заинтересованность клиник лишь усугубляют ситуацию, заявляют американские журналисты и блогеры.

Если вспомнить рекламу и продвижение блокаторов гормонального роста, то наиболее активная фаза началась пару лет назад. В 2022 году в Америке стали выпускать социальные видеоролики, где несовершеннолетним рассказывалось про остановку полового созревания. При этом такие средства назывались безопасными. Под соусом необходимости получить больше времени для раздумий о выборе пола детям навязывались препараты.

Консервативная Америка последние пять лет ведёт активную борьбу против пропаганды и использования блокаторов гормонального развития у детей. Страна поделилась на штаты, которые запрещают калечить подростков, и сторонников такого «лечения». Речь идёт о расстройстве гендерной идентичности, которое в мире деликатно переименовали в гендерную дисфорию.

Реакцией на лоббирование интересов фармгигантов стали судебные процессы республиканцев, отказы целых штатов от использования этих лекарств. Например, генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон в 2023 году добился полного запрета на использование подобных препаратов среди несовершеннолетних. Своё расследование госюрист, подававший 50 раз на администрацию Байдена в суд, начал ещё в 2021 году, обвинив производителей препаратов Endo и AbbVie в продвижении лекарств для лечения гендерной дисфории, которые не одобрены для такого применения.

— Использование блокаторов полового созревания для несовершеннолетних, страдающих от гендерной дисфории или схожих психических расстройств, является насилием над детьми, — заявил Пакстон.

Недетский след в карьере Камалы

Вице-президент Камала Харрис. Фото © ТАСС / АР

На кого работала Камала Харрис на посту прокурора в Сан-Франциско, ограждая священников, обвинённых в педофилии, от уголовных дел? В 2004 году Харрис была избрана прокурором, все материалы, которые собрал её предшественник, исчезли или были отправлены на пересмотр, сообщают СМИ. За время работы она не смогла возбудить ни одного задокументированного случая сексуального насилия над детьми со стороны католического духовенства.

Общественный деятель Дэвид Клохесси в 2021 году подвёл итог своей 30-летней деятельности: Штаты начали отменять сроки давности по таким делам по всей стране. А в случае Камалы Харрис доводом для остановки дел в сексуальном скандале католической церкви как раз и были сроки давности.

Священники через своих юристов сделали многотысячные пожертвования Харрис во время её борьбы за пост окружного прокурора. Поэтому её ведомство скрыло записи, документирующие эти сексуальные преступления против детей. Об этом написал автор бестселлеров The New York Times Питер Швейцер в книге «Профили коррупции: злоупотребление властью прогрессивной элитой Америки». Его следственная работа «подкреплена горой корпоративных документов и юридических заявлений со всего мира».

Напомним, в США священники растлевали американских детей десятилетиями, в разных штатах были собраны сотни заявлений. Только в Пенсильвании, согласно 900-страничному докладу, опубликованному Верховным судом штата, установлено, что более 300 католических священнослужителей совершили акты сексуального насилия, в результате чего пострадало более 1000 детей.

Не случайно ли губернатор Миннесоты Тим Уолц и вероятный вице-президент США (в случае победы Харрис на выборах президента) подписали в прошлом году закон, из которого была исключена формулировка, поясняющая, что педофилы не подпадают под определение сексуальной ориентации.

Получив должность выше и став генпрокурором Калифорнии, Камала Харрис опекала центры абортирования. Ряд американских ресурсов упоминает причастность ведомства к делу о торговле абортированными тканями, которым занимался комитет расследований конгресса, напоминает консультант по стратегическим коммуникациям Александр Хоффман.

Американское законодательство запрещает получать прибыль от торговли фетальными тканями, это уголовное преступление. Однако принимать плату за транспортировку, хранение или имплантацию органов, оказывается, можно. Эта манипуляция и была использована для бизнеса на торговле органами нерождённых детей.

— Биоматериал очень ценится на рынке, более того, она не случайно назвала в одном из выступлений ежедневные беременности женщин «серьёзной проблемой». Включив в предвыборную программу вопросы абортов, Харрис готовит законодательство пойти навстречу медицинской индустрии, — отмечает Хоффман.

Ранее Харрис дважды голосовала за блокировку федерального закона по защите здоровых новорождённых детей, появившихся на свет в результате абортов. Часть общества называет это детоубийством.

— Определённые группы в американском истеблишменте заинтересованы в социальных и биологических экспериментах, в частности Фонд Форда. Достаточно вспомнить практику внедрения абортивной системы в Индии и количество грантов, выделенных организацией начиная с 70-х годов прошлого века. Организации, которые активно продвигают как социально-биологические изменения, так и формирование максимально благоприятных законодательных условий для смены пола людей в любом порядке. И Камала Харрис — их главный кандидат. Политика администрации президента США с 2021 года была достаточно активной в этом направлении. А теперь если Харрис станет президентом, то все эти «достижения» будут вшиты в госполитику на более высоком уровне, чем при Байдене, — полагает Александр Хоффман.

* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.

Авторы Елена Стафеева