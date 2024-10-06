Бейонсе против Канье: Как Дональд Трамп и Камала Харрис делят звёзд перед выборами В США артисты, спортсмены и медиаперсоны не первый год принимают участие в предвыборных митингах и открывают тренды в соцсетях в поддержку кандидатов. Кто из селебрити поддерживает Дональда Трампа, а кто Камалу Харрис — в материале Life.ru. 5 октября, 21:15 У главных кандидатов на пост президента США Камалы Харрис и Дональда Трампа свои команды поддержки из звёзд шоубиза. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / АР / Yalonda M. James, ЕРА / JIM LO SCALZO, Ashley Landis, ZUMA

Звёздная команда Камалы Харрис

Большинство членов команды поддержки Харрис — женщины, молодые и не очень. Это связано прежде всего с либеральными взглядами демократки на расовые и классовые различия, а также на права женщин. Она стала первым вице-президентом, включившим в свою предвыборную кампанию тему абортов. Это привлекло феминисток и их сторонниц.

Незамужняя 34-летняя миллиардерша Тейлор Свифт поддержала Харрис уже через несколько минут после завершения дебатов. Поп-звезда опубликовала фото с одним из своих трёх котов и подписала его: «Бездетная кошатница» — это отсылка к высказываниям напарника Трампа сенатора Джеймса Вэнса. По его мнению, демократы продвигают «антисемейную» повестку благодаря «кучке бездетных кошатниц, которые несчастны из-за собственной жизни и сделанного ими выбора».

Самая высокооплачиваемая знаменитость Тейлор Свифт, у которой миллионы поклонников. Обложка © ТАСС / ЕРА / ENNIO LEANZA

Фото Свифт очень быстро стало мемом — другие женщины, воспитывающие кошек вместо детей, начали усердно выставлять питомцев напоказ, публикуя фотографии и выражая восхищение другими «котомамами». Последними не обошлось. Так, поэтесса и певица Стиви Никс (Fleetwood Mac) выложила пост «бездетной собачницы» с хвалебными одами Свифт. Артистка публично не поддерживала ни Трампа, ни Харрис, но «кошатницы» приняли её за свою.

Режиссёр и комик Мел Брукс, недавно отпраздновавший 98-летие, опубликовал фотографию «в тренде» и написал: «У меня нет кошки, так что придётся обойтись собакой! Но, как и Тейлор Свифт, я — за Камалу и Уолца».

Рэперша Карди Би — дочь «неамериканцев», бывшая стриптизёрша и участница движения ЛГБТ* — тоже встала на сторону Харрис. После обрушившегося хейта Карди выдала двадцатиминутную тираду, где сказала, что Харрис «поимела всю Демпартию, а женоненавистникам в современном мире не место.

— То, как вы все её не уважаете, заставляет меня любить её, — заключила Карди Би.

21-летняя актриса «зумерских» сериалов Оливия Родриго также поддержала Харрис, поделившись видеозаписью речи вице-президента с обещанием «остановить экстремальные запреты Трампа на аборты». Актриса сериала «Секс в большом городе» и бывший кандидат на пост губернатора Нью-Йорка Синтия Никсон выразила свою поддержку Харрис и её кандидату на пост вице-президента.

Певица, обладательница многочисленных «Грэмми» Билли Айлиш и её брат, музыкант Финнеас, официально поддержали кандидатуру Харрис и её напарника Тима Уолза в совместном видеопосте: они «борются за защиту нашей репродуктивной свободы, нашей планеты и нашей демократии». Айлиш много лет известна как феминистка, говорящая твёрдое «нет» стереотипам, — однажды она со сцены выругалась матом из-за нового закона штата Техас, запрещающего аборты после шести недель беременности.

После того как Байден поддержал кандидатуру Харрис, певец, диджей и известный борец за права животных Моби написал в X: «Меня так воодушевляет мысль о том, что расист и женоненавистник Трамп проиграет темнокожей женщине».

Музыкант, певец, композитор и мультиинструменталист Моби. Фото © ТАСС / Коротаев

70-летняя фотомодель, актриса и активистка Кристи Бринкли после ухода Байдена из гонки заявила, что порой «лучший мужчина для работы — женщина». Она поделилась изображением Харрис в роли известной агитфигуры Рози Клепальщицы, заявив, что Камала — кандидат «для народа».

Темнокожий режиссёр Спайк Ли, узнав о выдвижении кандидатуры Харрис, написал: «Снова сестрица спешит на помощь!» — Ли является давним противником расизма в США, его ленты повествуют о произволе властей, колоризме и даже развале «ку-клукс-клана» благодаря усилиям полицейского-афроамериканца.

Бейонсе не делала публичного заявления о поддержке, но дала разрешение кампании Харрис использовать её песню Freedom в видеозаписи её первого официального визита в штаб-квартиру — такое молниеносное одобрение встречается редко, обычно музыканты вступают в долгие тяжбы по поводу авторских прав. Мать Бейонсе, бизнесвумен Тина Ноулз, поддержала Харрис постом в соцсетях.

Команда звёзд Трампа

Кандидат в президенты Дональд Трамп, несмотря на то что провёл много времени в Голливуде, никогда не получал особой поддержки от звёзд первой величины. Однако у республиканца много сторонников среди предпринимателей и спортсменов.

Один из самых преданных Трампу — его давний друг, президент UFC Дана Уайт. В своём недавнем интервью он заявил: «Мы все — американцы. Хотим хорошо зарабатывать. Мы хотим дом, машину. Хотим чувствовать себя в безопасности». По его словам, Трамп полностью поддерживает эти стремления и ценности и, несмотря на критику, является «хорошим человеком» и «фанатом своего дела».

Дана Уайт — американский бизнесмен, президент Ultimate Fighting Championship (UFC). Фото © ТАСС / IMAGO / ©INPHO / Laszlo Geczo

Легенда рестлинга Халк Хоган, уволенный из WWE за использование слова на букву «Н», порвал на себе майку, агитируя за Трампа. На съезде республиканцев спортсмен заявил: «Они пытались убить следующего президента США! Довольно! Это уже слишком! Я требую, чтобы началась безумная трампомания, братья!»

Рэпер 50 Cent публично поддержал республиканца ещё в 2020 году, заявив, что ему «всё равно, что Трамп не любит чёрных». Правда, после протестов у Капитолия музыкант «переобулся», заявив, что Трамп ему «никогда не нравился». Всё изменилось после покушения на экс-президента: 50 Cent, в которого стреляли девять раз в 2000 году, проявил солидарность. Он поместил лицо Трампа на обложку своего культового альбома Get Rich or Die Tryin и стал трендом.

Ещё один известный рэпер среди его поклонников — Канье Уэст. Музыкант выступал за Трампа, когда тот был президентом в 2016–2020 годах, и даже заявлялся в Белый дом в кепке MAGA.

В 2020 году Канье сам захотел стать главой государства, но идея с треском провалилась. Рэпер не сдался и захотел баллотироваться в 2024-м — за два года до этого он предложил Трампу быть его кандидатом в вице-президенты, чем глубоко возмутил оппонента. Впоследствии Канье отказался от затеи стать президентом.

В феврале Канье в ответ на вопрос папарацци, поддерживает ли республиканца, сказал: «Конечно, только Трамп!» Йе пока официально не встал ни на чью сторону, но недавно был замечен фанатами и журналистами неподалёку от митинга Трампа в Беверли-Хиллз.

Рок-музыкант Кид Рок в июле выступал на съезде Республиканской партии, где Трамп официально кандидат в президенты. Артист исполнил в поддержку Трампа песню American Bad Ass.

Известно, что Кид Рок и Трамп вместе играют в гольф. Началось это ещё в 2019 году, когда Трамп впервые пригласил музыканта на свою лужайку. Рок явился в цветах американского флага. В свою очередь сам Трамп позировал для фото в своей знаменитой красной кепке с надписью USA.

Миллиардер, владелец соцсети X Илон Маск публично поддержал Трампа всего через несколько минут после покушения на жизнь бывшего президента, написав: «Я полностью поддерживаю президента Трампа и надеюсь на его скорейшее выздоровление». Маск также пообещал оказать его предвыборной кампании финансовую поддержку.

Миллиардер Илон Маск публично поддержал Трампа. Фото © ТАСС / ЕРА / CJ GUNTHER

Маск после приобретения соцсети Twitter снял с Трампа перманентный бан, который экс-президент получил после штурма Капитолия. В августе республиканец впервые за год опубликовал пост на X: это было новое предвыборное видео, где он призвал голосовать за него в ноябре. Меньше чем через сутки Маск взял у Трампа интервью.

Владелец ресторана в Нью-Йорке Джо Джерманотта, больше известный как отец поп-дивы Леди Гаги, публично встал на сторону Трампа в эфире Fox News и назвал его патриотом. Госпожа Джерманотта (Леди Гага) пока не поддержала ни одного из кандидатов, но в своё время выступила с гимном на инаугурации Байдена в пуленепробиваемом платье. Позже глава Белого дома назначил Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре.

* Деятельность компании Meta, владеющей соцсетями Instagram и Facebook, запрещена в РФ как экстремистская.

Авторы Анастасия Лежепекова