Скандал, насилие, педофилия и наркотики: Как Камала Харрис избавляется от дружка-рэпера Пи Дидди Детали скандального ареста американского рэпера Пи Дидди до сих пор сотрясают СМИ. В его доме при обыске найдены сотни литров смазки, детского массажного масла и оружия. В каких преступлениях его подозревают и при чём тут элита США — в материале Life.ru 2 октября, 21:19 Камала Харрис и Пи Дидди. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marumeiko Studio, lev radin, Featureflash Photo Agency

Кто такой Пи Дидди

Настоящее имя Пи Дидди — Шон Комбс. Продюсер, рэп-исполнитель и бизнесмен. Родился в небезызвестном Гарлеме. Начинал свою деятельность в 1990-е на лейбле Uptown Records, в 1991 году основал собственную компанию Bad Boy Entertainment. Довольно быстро приобрёл успех: некоторые его записи становились платиновыми и номинировались на престижную премию «Грэмми». Его бизнес-деятельность сделала его богатейшим рэпером в мире после Джей Зи. Пи Дидди отметился работой со многими звёздами жанра и стал довольно влиятельным в своей сфере.

Но что произошло в жизни выпускника римско-католической школы, что в итоге он пришёл к преступной деятельности? Возможно, пример отца, который был причастен к наркоторговле и был застрелен на глазах у двухлетнего сына.

Выступление Пи Дидди. Фото © ТАСС / EPA / DAN ANDERSON

Предприятие с красноречивым названием Bad Boy Entertainment было далеко не единственным в списке его фирм. Со временем бизнес Пи Дидди разросся до космических масштабов, в работу на него было вовлечено большое количество людей. Это был обширный пул людей, занимавшихся охранной деятельностью, организацией секс-вечеринок, личных помощников, менеджеров, вышибал и поставщиков запрещённых веществ.

Головной офис в разное время находился в Манхэттене и Лос-Анджелесе под управлением различных юридических лиц. Это Bad Boy Entertainment, Combs Enterprises и Combs Global (совместно именуемые «Бизнес Комбса»). Это музыкальные лейблы, студии звукозаписи, линии одежды, бизнес по производству алкогольных напитков, маркетинговое агентство, телевизионная сеть и медиакомпания.

Прокуратуре США пришлось перечислять все клички Шона Комбса в официальных документах. Скриншот из обвинительного заключения прокуратуры Южного округа, штат Нью-Йорк. Фото © Justice.gov

При чём здесь фирмы Комбса

Со временем из вполне мирных компаний стартапы Пи Дидди стали считаться платформой для разных форм преступности. На него работало большое число людей, и вряд ли их можно заподозрить в том, что их обманули: согласно отчёту американской прокуратуры, многие просто молча смотрели на издевательства над людьми. Но все же некоторых ради неразглашения «коммерческой тайны» рэпер подсаживал на наркотики, избивал и шантажировал.

СМИ обсуждают личную жизнь рэпера Пи Дидди. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aspects and Angles

Вскоре вся жизнь рэпера превратилась в один большой поток насилия — как к посторонним людям, так и к близким. Особенно доставалось его пассиям: в 2016 году его бывшая по имени Дидди Кэсси (Кассандра Вентура) пыталась убежать от Шона, потому что тот накинулся на неё с кулаками. Именно с иска Кэсси завертелся маховик расследований против Пи Дидди: осенью прошлого года девушка решила обнародовать факты насилия со стороны бывшего бойфренда, но тот быстро «урегулировал вопрос».

В ноябре 2023 года Кэсси подала иск против Комбса, который он уладил в течение дня. Это стало началом цепочки событий, в результате которой всё больше людей выступают с обвинениями в его адрес. Позже иски посыпались как из рога изобилия. Один из них был инициирован музыкальным продюсером Родни Lil Rod Джонсом. Он рассказал, что Комбс якобы заставил принять его наркотики, после чего изнасиловал.

В чём ещё обвиняют Пи Дидди

Когда правоохранители копнули глубже, выяснилось, что продюсер вёл свою незаконную деятельность в течение двадцати лет, события происходили в нескольких штатах, сказано в официальном заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Шон Комбс обвиняется во множестве преступлений, перечисление которых заняло 14 страниц обвинительного заключения.

После прошлогоднего скандала с Кэсси правоохранители всерьёз взялись за продюсера, сразу после этого от бывшего друга отстранились многие знаменитости. Особенно это было заметно по поведению четы Бейонсе и Джей Зи. И судя по всему, их предчувствие их не обмануло. 16 сентября 54-летнего рэпера арестовали сразу по трём пунктам: сговору с целью вымогательства, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и принуждению к занятиям проституцией.

Пи Дидди, Бейонсе и Джей Зи. Фото © Getty Images / Jamie McCarthy

В ходе расследования удалось выяснить, что Шон Комбс с 2008 года оскорблял, избивал, угрожал, принуждал к разным действиям женщин и других лиц. Он организовал сговор с целью вымогательства, его методами были торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, принудительный труд, похищение людей, поджоги, взяточничество и воспрепятствование правосудию.

Жертв Пи Дидди может быть намного больше

Прокурор Дэмиан Уильямс выступил с заявлением о том, что расследование дела против Пи Дидди ещё продолжается и ведомство призывает жертв рэпера к сотрудничеству.

— Ему предъявлены обвинения в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Если вы стали жертвой предполагаемого насилия Комбса или если вы знаете что-либо о его предполагаемых преступлениях, мы призываем вас выступить. Это расследование далеко от завершения, — сообщил прокурор.

В обвинительном заключении прокуратуры есть сведения о том, что Комбс фактически сколотил ОПГ, через которую улаживал свои репутационные и деловые вопросы. В документе сказано, что иногда Комбс мог удерживать насилуемых женщин по несколько дней, некоторых из девушек для удовлетворения звериных потребностей клиентов Пи Дидди приходилось перевозить через границы штатов.

Закрытие вечеринки для избранных

Прокуратура США признала, что рэпер организовывал громкие секс-вечеринки, которые сам называл Freak Offs, по словам правоохранителей, это были «сложные сексуальные представления», которые Пи Дидди, по сути, «продюсировал» и снимал на видео. В ведомстве уверены, что участие в мероприятиях этого закрытого клуба содомитов было добровольным далеко не для всех резидентов.

— Комбс прибегал к насилию и запугиванию, а также использовал свою власть над жертвами —власть, которую он получал, добывая и распространяя наркотики при общении, используя свою финансовую поддержку и угрожая прекратить её, а также контролируя их карьеру. Также он угрожал своим жертвам, в том числе говорил, что обнародует постыдные записи Freak Offs, если женщины не выполнят его требования, — рассказали в прокуратуре США.

Продюсер подсаживал некоторых жертв на наркотики, делая их безвольными марионетками. Таким образом всё больше людей погружалось в деятельность незаконной бизнес-империи. В общей сложности в отчёте прокуратуры фигурирует несколько запрещённых веществ, которые применял Шон Комбс в своей «работе». Один из ужасающих фактов связан с применением наркотических капельниц для «особо уставших клиентов».

Агрессия Шона Комбса была неуёмной: он бил своих жертв руками, волоча их по земле, бросая в них тяжёлые предметы и пиная. Некоторые из этих девушек подолгу лечились и восстанавливались от травм. Избивал он и свидетелей своего насилия. Оно было порой словесным, эмоциональным, физическим и сексуальным.

Пи Дидди и Дженнифер Лопес. Фото © Getty Images / Ethan Miller

Судя по отчёту американской прокуратуры, в деле Пи Дидди скоро появится множество других обвиняемых, ведь для такой преступной деятельности, фактически работы большого преступного синдиката, требовались многочисленные помощники: руководители, сотрудники службы безопасности, менеджеры и домашний персонал. Правоохранители выяснили, что поиск секс-рабынь для Пи Дидди и его соратников проходил через его сотрудников. Эти люди занимались в том числе организацией поездок, бронировали номера в отелях для секс-извращений и подыскивали женщин, подходящих для изнасилования, считают в прокуратуре США. Благодаря взяткам и запугиванию многие годы рэперу удавалось скрывать часть своих преступных деяний.

54-летнему Шону Комбсу предъявили обвинение в сговоре с целью рэкета, в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации с применением силы, мошенничества или принуждения и в перевозке людей в целях организации проституции. Максимальное наказание по двум первым статьям – пожизненное заключение. Рэперу дважды отказывали в освобождении под залог, и он останется под стражей до суда, дата которого пока не назначена. Прокурор Уильямс добавил, что в деле скорее всего всплывут новые детали и против Шона могут быть выдвинуты новые обвинения.

Постельные мемуары бывшей жены Комбса появились за неделю до ареста

При таком «послужном списке» Пи Дидди в теории мог быть причастен и к смерти своей бывшей возлюбленной Ким Портер. Девушку и рэпера связывали 13-летние отношения, у них родилось трое детей. Ким в возрасте 47 лет нашли мёртвой в собственном доме в 2018 году, причиной была названа пневмония. Однако за неделю до заключения Пи Дидди, то есть спустя шесть лет после её смерти, на книжный рынок поступил тираж её мемуаров. На данный момент книга стала бестселлером Amazon.

На страницах мемуаров описываются «свободные отношения» Ким и Дидди, третьим участником которых был Тупак Шакур. Также Ким описывает инцидент с Дженнифер Лопес, которая могла покрывать бывшего бойфренда от правосудия. В 1999 году Пи Дидди устроил стрельбу в нью-йоркском клубе, пострадало несколько человек. Тогда парочка была задержана, но им удалось уйти от наказания. За это преступление за решётку попал рэпер Shyne. Некоторые источники, близкие к кругу шоу-бизнеса США, считают эти мемуары фальшивкой. Если это так, то кто может стоять за публикацией такой книги?

Ким Портер и Пи Дидди. Фото © Getty Images / Johnny Nunez

Связи Пи Дидди с демократами

Задаваясь вопросом о том, как Пи Дидди многие годы оставался безнаказанным, нужно искать его связи в высокопоставленных кругах Соединённых Штатов. И здесь легко обнаруживаются тесные отношения рэпера с представителями Демпартии. На это же намекает канал Fox News, напомнивший о том, что связи с рэпером имели многие видные демократы. В разные годы в компании скандального продюсера отирались нынешний вице-президент Камала Харрис, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и бывший президент Барак Обама.

В 2020 году Харрис сердечно благодарила Комбса за проведение политического собрания по поводу борьбы с CoViD-19. На это уже обратили внимание представители западной прессы: старый твит кандидата в президенты проливает новый свет на происходящее с рэпером. Может, это именно Харрис поспособствовала аресту Пи Дидди и так она «зачищает карму» перед предполагаемым вступлением в должность? Такой вариант исключать точно нельзя.

Зачем Камале Харрис понадобился «слив» Пи Дидди

Камала Харрис. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

В этой мини-теории заговора есть ещё одно железное обстоятельство: федеральный прокурор от штата Нью-Йорк, занимающийся делом продюсера, — первый афроамериканец на этой должности. Прокурор, выявивший (пусть и при помощи проговорившихся жертв рэпера) и посадивший за решётку буйного продюсера, может стать в лице общественности настоящим героем. Может, Харрис так проталкивает своих по карьерной лестнице, попутно заметая следы некондиционной былой дружбы? Этот вариант ещё интереснее. Такая версия не родилась бы, не выпячивай Камала Харрис вопрос цвета кожи везде и невпопад.

«Сейчас на карту поставлено многое для наших сообществ, и крайне важно, чтобы мы вынесли на первый план то, как коронавирус увековечивает расовое неравенство и различия в состоянии здоровья», — написала Харрис в соцсети.

Пи Дидди и Тейлор Свифт. Фото © Getty Images / Catherine Powell

Комбс был одним из десятков афроамериканцев, которые в августе 2020 года отправили Байдену письмо с призывом выбрать именно темнокожего кандидата на пост вице-президента. Комбс также сыграл решающую роль в привлечении молодых избирателей к демократам на съезде Демпартии 2004 года, где он брал интервью у молодых делегатов и законодателей, включая Обаму и Клинтон, для развлекательного канала MTV. В 2008 году, всего за несколько дней до выборов, Комбс предпринял последнюю попытку привлечь чернокожих избирателей к президентской кампании Обамы на демократическом мероприятии, получившем название «Последний шанс на перемены», в Форт-Лодердейле, штат Флорида. В 2020 году Комбс поддержал тогдашнего кандидата Джо Байдена на пост президента и основал «Политическую чёрную партию», заявив в подкаст-интервью, что «такие белые люди, как Трамп, должны быть изгнаны».

Арест рэпера — отвлекающий манёвр?

Ещё один вариант может быть связан с наведением информационного шума: арест рэпера гремит последнюю неделю на весь мир и, вполне вероятно, может отвлечь американский электорат от более глубинных измышлений о судьбах Штатов.

Интересный эпизод в жизни Комбса связан с тем, как он начал нести репутационные потери из-за придания огласке его действий. Из рук мэра Нью-Йорка Адамса в сентябре 2023 года продюсер получил «ключ от города», но позже вернул его по просьбе чиновника. Мэр испугался последствий для себя после опубликования видеозаписи 2016 года, на которой рэпер якобы нападает на свою бывшую девушку, певицу Кэсси. Этот ключ — символическое признание важности почётного гостя Нью-Йорка, особый знак об уважении и признании вклада человека в развитие мегаполиса.

Когда информационный шум вокруг Комбса стал усиливаться, оппонент Камалы Харрис по президентской гонке, Дональд Трамп, опубликовал в соцсетях пост с фейковой фотографией, на которой Пи Дидди стоит в обнимку с будущим вице-президентом. Сам Трамп неоднократно появлялся на общих снимках с рэпером, но сделаны они были на официальных гала-вечерах или политических встречах.

Авторы Антон Плотников