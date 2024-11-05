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5 ноября, 12:54

Никто не спасёт: Западные аналитики уверены, что Украину ждёт крах при любом президенте США

Responsible Statecraft: Украину ждёт полный крах при любом президенте США

Независимо от результатов американских выборов, Украине угрожает серьёзный кризис, утверждает Responsible Statecraft.

По словам Джорджа Биба, директора программы национальной стратегии Института ответственного государственного управления имени Квинси, российские вооружённые силы значительно превосходят украинские по численности, и Россия производит больше оружия, чем Украина и её союзники вместе взятые.

«Кто бы ни пришёл к власти, новый президент США столкнётся с жестокой реальностью на Украине, что потребует пересмотра текущей политики Байдена. <…> В условиях конфликта на истощение Украина не сможет одержать победу над Россией, и в конечном итоге ей грозит полный крах, если не удастся достичь дипломатического соглашения о прекращении боевых действий — или если США не решат начать войну с Россией», — предостерёг Биб.

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Всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. В борьбе за пост президента участвуют Дональд Трамп и Камала Харрис. Трамп был 45-м президентом США и находился на посту с 2017 по 2021 год, тогда как Харрис занимает должность вице-президента с января 2021 года.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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