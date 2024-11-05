Правнучка Хрущёва сочла кандидатуру Харрис более удобной для Кремля
Politico: Камала Харрис на посту президента США более выгодна для Путина
По мнению Нины Хрущевой, профессора Новой школы в Нью-Йорке и правнучки советского генсекаНикиты Хрущева, Камала Харрис внезапно может оказаться более удобной для Владимира Путина на посту президента США, чем Дональд Трамп. В статье для издания Politico она утверждает, что стремление Трампа быстро завершить войну на Украине, даже если это приведёт к передаче некоторых украинских территорий России, может не соответствовать интересам Кремля.
Хрущёва отмечает, что Путин сделал специальную военную операцию важным элементом своего наследия. В этом контексте Харрис, на её взгляд, может помочь сохранить статус-кво, который, по мнению России, играет ей на руку, особенно на фоне ослабления поддержки ВСУ со стороны Запада.
Всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. В борьбе за пост президента участвуют Дональд Трамп и Камала Харрис. Трамп был 45-м президентом США и находился на посту с 2017 по 2021 год, тогда как Харрис занимает должность вице-президента с января 2021 года.
Kandinsky 3.1/ Life.ru