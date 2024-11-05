По мнению Нины Хрущевой, профессора Новой школы в Нью-Йорке и правнучки советского генсекаНикиты Хрущева, Камала Харрис внезапно может оказаться более удобной для Владимира Путина на посту президента США, чем Дональд Трамп. В статье для издания Politico она утверждает, что стремление Трампа быстро завершить войну на Украине, даже если это приведёт к передаче некоторых украинских территорий России, может не соответствовать интересам Кремля.

Хрущёва отмечает, что Путин сделал специальную военную операцию важным элементом своего наследия. В этом контексте Харрис, на её взгляд, может помочь сохранить статус-кво, который, по мнению России, играет ей на руку, особенно на фоне ослабления поддержки ВСУ со стороны Запада.