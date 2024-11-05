Трамп и Харрис поделили голоса на первом открывшемся участке в США

В США открылся и закрылся первый избирательный участок в поселении Диксвилл-Нотч штата Нью-Гемпшир. Там кандидаты набрали равное количество голосов, сообщает CNN. Мнение жителей разделилось.

«Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп получили каждый по три голоса <...>, знаменуя начало дня выборов в населённом пункте, одним из первых в стране заявившем о своих президентских предпочтениях», — сообщает телеканал.

Диксвилл-Нотч — поселение без статуса города, которое находится на севере штата Нью-Гэмпшир, вблизи канадской границы. Этот населенный пункт известен тем, что на каждых выборах с 1960 года пункт для избирателей открывается там полночь — раньше всех в стране — и закрывается сразу после окончания голосования.