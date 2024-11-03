Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 02:30

Харрис и Трамп потратили на предвыборные кампании более 1,2 миллиарда долларов

Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © flickr / www.LeStudio1.com - 2024 / flickr / Gage Skidmore

Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © flickr / www.LeStudio1.com - 2024 / flickr / Gage Skidmore

Кампания по избранию демократа Камалы Харрис на пост президента США собрала почти миллиард долларов, в то время как её соперник от республиканцев Дональд Трамп — чуть менее 400 миллионов. Эти данные были представлены на основании статистики федеральной избирательной комиссии и расчётов американских СМИ.

По информации федеральной избирательной комиссии на середину октября, практически все собранные средства были потрачены: у Харрис осталось 118 миллионов долларов, а у Трампа — 36,2 миллиона. В сумме кандидаты потратили более 1,2 миллиарда долларов.

Харрис быстро накапливала средства, став кандидатом всего за несколько месяцев до выборов, и установила рекорд по скорости сбора, собрав более 1 миллиарда долларов за три месяца. Американские СМИ предполагают, что меньшие расходы Трампа могут быть связаны со стратегией, при которой зарплаты и аренда площадок для митингов финансируются организациями, связанными с республиканцами.

Самым щедрым донором Трампа стал миллиардер Тимоти Меллон, который выделил 150 миллионов долларов, а предприниматель Илон Маск внёс 120 миллионов. Поддержку Трампа оказали около 50 миллиардеров, в то время как у Харрис в активе 76 богатых американцев.

Предсказан итог выборов в США для РФ независимо от победы Трампа или Харрис
Предсказан итог выборов в США для РФ независимо от победы Трампа или Харрис

Ранее политолог заявил, что Запад не хочет ракетно-ядерной эскалации с Россией, поэтому после президентских выборов в США Дональд Трамп или Камала Харрис возьмут курс на урегулирование украинского конфликта. Ранее Трамп весьма нелестно высказался о РФ в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он назвал «больными» всех, кто считает его другом Москвы. Кандидат от республиканцев отметился и другими заявлениями. В частности, Трамп пообещал поссорить нашу страну с Китаем. Напомним, выборы президента США запланированы на 5 ноября.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Камала Харрис
  • Дональд Трамп
  • Выборы в США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar