Харрис и Трамп потратили на предвыборные кампании более 1,2 миллиарда долларов

Кампания по избранию демократа Камалы Харрис на пост президента США собрала почти миллиард долларов, в то время как её соперник от республиканцев Дональд Трамп — чуть менее 400 миллионов. Эти данные были представлены на основании статистики федеральной избирательной комиссии и расчётов американских СМИ.

По информации федеральной избирательной комиссии на середину октября, практически все собранные средства были потрачены: у Харрис осталось 118 миллионов долларов, а у Трампа — 36,2 миллиона. В сумме кандидаты потратили более 1,2 миллиарда долларов.

Харрис быстро накапливала средства, став кандидатом всего за несколько месяцев до выборов, и установила рекорд по скорости сбора, собрав более 1 миллиарда долларов за три месяца. Американские СМИ предполагают, что меньшие расходы Трампа могут быть связаны со стратегией, при которой зарплаты и аренда площадок для митингов финансируются организациями, связанными с республиканцами.