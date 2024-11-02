Предсказан итог выборов в США для РФ независимо от победы Трампа или Харрис
Политолог Станкевич: Запад не хочет ракетно-ядерной эскалации с Россией
Кандидаты на пост президента США Дональд Трамп и Камала Харрис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Запад не хочет ракетно-ядерной эскалации с Россией, поэтому после президентских выборов в США Дональд Трамп или Камала Харрис возьмут курс на урегулирование украинского конфликта. Они будут понемногу склонять киевскую власть к поражению. Таким мнением поделился политолог Сергей Станкевич в эфире радио «Комсомольская правда».
«После выборов в США Киев будут выводить на мягкую посадку. Я в этом уверен. Вопрос лишь в том, кто это будет делать — Харрис или Трамп. От этого зависит то, как будут организованы переговоры», — отметил эксперт.
При этом сам Дональд Трамп придерживается другой позиции в отношении своей оппонентки Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев уверен, что ей нельзя доверить ведение переговоров с Россией или Китаем. По мнению Трампа, нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ. Это может обернуться даже ядерной войной, подчеркнул политик.