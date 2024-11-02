Предсказан итог выборов в США для РФ независимо от победы Трампа или Харрис

Запад не хочет ракетно-ядерной эскалации с Россией, поэтому после президентских выборов в США Дональд Трамп или Камала Харрис возьмут курс на урегулирование украинского конфликта. Они будут понемногу склонять киевскую власть к поражению. Таким мнением поделился политолог Сергей Станкевич в эфире радио «Комсомольская правда».

«После выборов в США Киев будут выводить на мягкую посадку. Я в этом уверен. Вопрос лишь в том, кто это будет делать — Харрис или Трамп. От этого зависит то, как будут организованы переговоры», — отметил эксперт.