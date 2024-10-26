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26 октября, 11:56

Дональд Трамп призвал Камалу Харрис пройти тест на уровень IQ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попросил свою оппонентку Камалу Харрис пройти тест на уровень IQ. С таким заявлением он выступил в подкасте Джо Рогана.

«Камала человек с очень низким IQ. Я выступаю за проведение тестов. Любой, кто идёт в президенты, должен пройти тест... Говорят, что это противоречит конституции, но я думаю, что Камала должна пройти тест, потому что там чего-то не хватает, с ней что-то не так», — сказал Трамп.

Республиканец объяснил, что Харрис в своём интервью американскому журналисту Андерсону Куперу не смогла дать прямые ответы на простейшие вопросы. Это указывает на то, что «с ней что-то не так».

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Немногим больше одной недели остаётся до выборов президента в США. Согласно опросам, Трамп имеет незначительный перевес. Кстати, в Америке медийные персоны каждый год принимают участие в выборах, помогая кандидатам привлекать избирателей из числа своих подписчиков. К примеру, на сторону Харрис уже встали певица Тейлор Свифт, рэперша Карди Би и её именитый коллега Эминем, выступивший недавно в поддержку демократов. В команде Трампа же состоят глава UFC Дана Уайт, рэперы Канье Уэст и 50 Cent, а также самый ценный актив республиканца миллиардер Илон Маск.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Наталья Афонина
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