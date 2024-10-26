Дональд Трамп призвал Камалу Харрис пройти тест на уровень IQ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп попросил свою оппонентку Камалу Харрис пройти тест на уровень IQ. С таким заявлением он выступил в подкасте Джо Рогана .

«Камала — человек с очень низким IQ. Я выступаю за проведение тестов. Любой, кто идёт в президенты, должен пройти тест... Говорят, что это противоречит конституции, но я думаю, что Камала должна пройти тест, потому что там чего-то не хватает, с ней что-то не так», — сказал Трамп.