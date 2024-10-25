«IQ, как у заборного столба»: Мэл Гибсон оскорбил Харрис и решил голосовать за Трампа

Журналисты заметили звезду фильмов «Чего хотят женщины», «Храброе сердце» и «Патриот» Мэла Гибсона в аэропорту Лос-Анжелеса. Они спросили его о предстоящих выборах президента в США, на что актёр заявил, что отдаёт предпочтение кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство TMZ.

«О, Боже, это большой вопрос. Думаю, ни для кого не секрет, за кого я буду голосовать», — ответил Гибсон.

Журналист начал догадываться, что актёр собирается проголосовать за Трампа. Гибсон не стал раскрывать своих ожиданий от второго пришествия Трампа в Белый дом, но сказал, что ничего хорошего со страной не произойдёт, если Харрис начнёт управлять США.

Гибсон подчеркнул, что послужной список Камалы Харрис насчитывает примерно ноль политических решений, которые можно было бы обсуждать. Следующая фраза от него стала ультимативной.