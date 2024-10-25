«IQ, как у заборного столба»: Мэл Гибсон оскорбил Харрис и решил голосовать за Трампа
Мэл Гибсон заявил, что у Камалы Харрис «IQ, как у заборного столба»
Мэл Гибсон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko
Журналисты заметили звезду фильмов «Чего хотят женщины», «Храброе сердце» и «Патриот» Мэла Гибсона в аэропорту Лос-Анжелеса. Они спросили его о предстоящих выборах президента в США, на что актёр заявил, что отдаёт предпочтение кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство TMZ.
«О, Боже, это большой вопрос. Думаю, ни для кого не секрет, за кого я буду голосовать», — ответил Гибсон.
Журналист начал догадываться, что актёр собирается проголосовать за Трампа. Гибсон не стал раскрывать своих ожиданий от второго пришествия Трампа в Белый дом, но сказал, что ничего хорошего со страной не произойдёт, если Харрис начнёт управлять США.
Гибсон подчеркнул, что послужной список Камалы Харрис насчитывает примерно ноль политических решений, которые можно было бы обсуждать. Следующая фраза от него стала ультимативной.
«У неё IQ, как у столба в заборе», — заявил актёр.
Немногим больше одной недели остаётся до выборов президента в США. Согласно опросам, Трамп имеет незначительный перевес в колеблющихся штатах. Кстати, в Америке медийные персоны каждый год принимают участие в выборах, помогая кандидатам привлекать избирателей из числа своих подписчиков. К примеру, на сторону Харрис уже встали певица Тейлор Свифт, рэперша Карди Би и её именитый коллега Эминем, выступивший недавно в поддержку демократов. В команде Трампа же состоят глава UFC Дана Уайт, рэперы Канье Уэст и 50 Cent, а также самый ценный актив республиканца миллиардер Илон Маск.