Трамп назвал Байдена «тупым дураком»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп резко высказался о нынешнем главе государства Джо Байдене, назвав его «тупым дураком». Такое заявление он сделал в рамках встречи со сторонниками в городе Темпе, штат Аризона. Трансляцию мероприятия вёл консервативный телеканал RSBN.

Основанием для подобного высказывания стало высказанное ранее Байденом предложение «посадить под замок» бывшего хозяина Белого дома.

«Вы видели это вчера вечером? Он сказал: «Посадите его под замок». Ему нельзя говорить такие вещи. Он такой тупой, такой тупой дурак», — отреагировал республиканец.