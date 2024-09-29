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29 сентября, 17:01

«Родилась такой»: Трамп публично назвал Харрис умственно отсталой

Трамп: Джо Байден стал умственно отсталым, а Камала Харрис родилась такой

Камала Харрис и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Фотограф / AP, AP

Камала Харрис и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Фотограф / AP, AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал американского вице-президента Камалу Харрис и действующего хозяина Белого дома Джо Байдена умственно отсталыми. Такими характеристиками Трамп одарил политиков во время предвыборной речи в Висконсине.

«Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась», — подчеркнул бывший американский лидер.

Трамп дополнил, что только люди с ментальными расстройствами могли проводить иммиграционную политику, из-за которой в настоящее время страдает вся страна. Слова кандидата в президенты от Республиканской партии подняли на смех всех его сторонников — те даже начали аплодировать.

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Дееспособность Джо Байдена всё чаще вызывает вопросы у американцев. О неспособности пожилого президента США исполнять свои обязанности на посту главы государства говорит и статистика: политик провёл 40% своего четырёхлетнего срока в отпуске. Байден не оставляет попыток подколоть Дональда Трампа, но попадается на лукавстве.

Дарья Нарыкова
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