«Родилась такой»: Трамп публично назвал Харрис умственно отсталой

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал американского вице-президента Камалу Харрис и действующего хозяина Белого дома Джо Байдена умственно отсталыми. Такими характеристиками Трамп одарил политиков во время предвыборной речи в Висконсине.

Трамп дополнил, что только люди с ментальными расстройствами могли проводить иммиграционную политику, из-за которой в настоящее время страдает вся страна. Слова кандидата в президенты от Республиканской партии подняли на смех всех его сторонников — те даже начали аплодировать.