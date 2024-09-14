Сенатор Пушков объяснил разницу между Трампом «из чрева» и Харрис «из пробирки»

Республиканец Дональд Трамп выступает на выборах в США как кандидат здравого смысла, а его соперница от Демократической партии Камала Харрис является продуктом избирательных технологий. Об этом в своём телеграм-канале заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

По словам Пушкова, Трамп на выборах олицетворяет всё человеческое, поскольку у него, как у любого из нас, есть свой набор недостатков и слабостей. В то же время Харрис искусственно выращена «в пробирке», у неё нет отличительных личностных характеристик, она представляет собой лишь конечный продукт американских политтехнологов.

«Её постоянный смех не должен обманывать, поскольку является не более, чем приёмом, помогающим скрывать содержательную пустоту и взаимодействовать с толпой», — утверждает Пушков.

По его словам, за смехом Харрис не стоит ничего. Он пустой и отрепетированный, а она лишь воспроизводит его в нужных местах, как заранее записанную аудиодорожку.

«Трамп представляет человеческое начало на выборах, Харрис - полит-технологическое. Два разных кандидата, две разных Америки. Два разных будущих», — подытожил сенатор.