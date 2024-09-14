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14 сентября, 09:38

Сенатор Пушков объяснил разницу между Трампом «из чрева» и Харрис «из пробирки»

Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

Республиканец Дональд Трамп выступает на выборах в США как кандидат здравого смысла, а его соперница от Демократической партии Камала Харрис является продуктом избирательных технологий. Об этом в своём телеграм-канале заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

По словам Пушкова, Трамп на выборах олицетворяет всё человеческое, поскольку у него, как у любого из нас, есть свой набор недостатков и слабостей. В то же время Харрис искусственно выращена «в пробирке», у неё нет отличительных личностных характеристик, она представляет собой лишь конечный продукт американских политтехнологов.

«Её постоянный смех не должен обманывать, поскольку является не более, чем приёмом, помогающим скрывать содержательную пустоту и взаимодействовать с толпой», — утверждает Пушков.

По его словам, за смехом Харрис не стоит ничего. Он пустой и отрепетированный, а она лишь воспроизводит его в нужных местах, как заранее записанную аудиодорожку.

«Трамп представляет человеческое начало на выборах, Харрис - полит-технологическое. Два разных кандидата, две разных Америки. Два разных будущих», — подытожил сенатор.

Захаровой не понравился «гнетущий» смех Камалы Харрис
Захаровой не понравился «гнетущий» смех Камалы Харрис

А вот папа римский решил не отдавать никому из них своё предпочтение. По его словам, оба выступают «против жизни», поскольку Дональд Трамп хочет вышвырнуть из страны мигрантов, а Камала Харрис пропагандирует аборты.

Владимир Озеров
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