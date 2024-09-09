Маск: Я постоянно забываю, что Джо Байден всё ещё руководит США
Миллиардер Илон Маск заявил, что постоянно забывает, что Джо Байден всё ещё является президентом США, несмотря на то, что последний ранее объявил о выходе из предвыборной гонки. Бизнесмен выразил недовольство текущей администрацией и поддержал экс-главу государства Дональда Трампа.
«Я постоянно забываю, что технически Байден всё ещё руководит страной», — написал предприниматель в соцсети X.
Маск неоднократно критиковал Байдена и высказывал мнение, что США вовсе никто не управляет, упоминая проблемы с нелегальной миграцией.
Ранее Илон Маск обратил внимание на комментарий президента России Владимира Путина, в котором выражалась поддержка Камале Харрис, кандидату от демократов на пост президента США. Предприниматель оставил одно слово, обратив внимание на высказывание российского лидера.
flickr / Tesla Owners Club Belgium