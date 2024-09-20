Просчитался, но где?: Забывчивый Байден снова сел в лужу при попытке уколоть Трампа

Действующий американский лидер Джозеф Байден не упускает возможности порадовать американцев новыми курьёзами на закате своего президентства. Очередная неудача постигла политика на экономическом форуме в Вашингтоне, где 81-летний демократ выступил с речью.

Глава Белого дома подчеркнул, что уважительно относится к независимости Федеральной резервной системы, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа. В подтверждение своих слов Байден заявил, якобы он ни разу не контактировал с председателем ФРС Джеромом Пауэллом за время президентства.

«И замечу: я ни разу не разговаривал с главой ФРС с тех пор, как вступил в должность», — произнёс Байден.

Однако американский лидер слукавил. В мае 2022 года он встречался с Пауэллом в Белом доме.