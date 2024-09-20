Просчитался, но где?: Забывчивый Байден снова сел в лужу при попытке уколоть Трампа
Байден забыл, что о уже встречался главой ФРС США за время президентства
Действующий американский лидер Джозеф Байден не упускает возможности порадовать американцев новыми курьёзами на закате своего президентства. Очередная неудача постигла политика на экономическом форуме в Вашингтоне, где 81-летний демократ выступил с речью.
Глава Белого дома подчеркнул, что уважительно относится к независимости Федеральной резервной системы, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа. В подтверждение своих слов Байден заявил, якобы он ни разу не контактировал с председателем ФРС Джеромом Пауэллом за время президентства.
«И замечу: я ни разу не разговаривал с главой ФРС с тех пор, как вступил в должность», — произнёс Байден.
Однако американский лидер слукавил. В мае 2022 года он встречался с Пауэллом в Белом доме.
Джо Байден проводит встречу с Джеромом Пауэллом в Белом доме. Фото © ТАСС / AP
Дееспособность Байдена всё чаще вызывает вопросы у американцев. О неспособности пожилого президента США исполнять свои обязанности на посту главы государства говорит и статистика: политик провёл 40% своего четырёхлетнего срока в отпуске.
Flickr / The White House