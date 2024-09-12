Байден с широченной улыбкой натянул на голову кепку с надписью «Трамп 2024» и попал на видео

Во время визита на пожарную станцию ​​в Шанксвилле, штат Пенсильвания по случаю годовщины теракта 11 сентября действующий президент США Джо Байден надел красную кепку с надписью «Трамп 2024». Об этом сообщает Newsweek.

Байден во время мероприятия надел кепку с надписью «Трамп 2024». Видео © X / EndWokeness

В Белом доме комментируя данную ситуацию, заявили, что кепка с надписью в поддержку кандидата от Республиканской партии попала в руки Байдена от сторонника Трампа, стоявшего в толпе. Мужчина якобы попросил главу Соединённых Штатов примерить головной убор в качестве дружеского жеста.