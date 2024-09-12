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12 сентября, 08:14

Байден с широченной улыбкой натянул на голову кепку с надписью «Трамп 2024» и попал на видео

Байден во время посещения пожарной части надел кепку с надписью «Трамп 2024»

Джо Байден в кепке с предвыборной агитацией Дональда Трампа. Обложка © X / EndWokeness

Джо Байден в кепке с предвыборной агитацией Дональда Трампа. Обложка © X / EndWokeness

Во время визита на пожарную станцию ​​в Шанксвилле, штат Пенсильвания по случаю годовщины теракта 11 сентября действующий президент США Джо Байден надел красную кепку с надписью «Трамп 2024». Об этом сообщает Newsweek.

Байден во время мероприятия надел кепку с надписью «Трамп 2024». Видео © X / EndWokeness

В Белом доме комментируя данную ситуацию, заявили, что кепка с надписью в поддержку кандидата от Республиканской партии попала в руки Байдена от сторонника Трампа, стоявшего в толпе. Мужчина якобы попросил главу Соединённых Штатов примерить головной убор в качестве дружеского жеста.

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Напомним, первый раунд дебатов между Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Харрис состоялся накануне. Многие зарубежные СМИ называют победителем дебатов Харрис. Трамп уже согласился на второй раунд, но выставил важное условие.

Мария Любицкая
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