Трамп назвал главное условие для проведения вторых дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что примет участие во вторых дебатах со своей конкуренткой от Демократической партии Камалой Харрис. Однако произойдёт это при одном важном условии.

«Возможно... Если они (дебаты — прим. Life.ru) пройдут на честной платформе», — заявил он в комментарии Fox News, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в новых дебатах.