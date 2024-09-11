Трамп назвал главное условие для проведения вторых дебатов с Харрис
Трамп допустил участие во вторых дебатах с Харрис, но только на честной площадке
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил, что примет участие во вторых дебатах со своей конкуренткой от Демократической партии Камалой Харрис. Однако произойдёт это при одном важном условии.
«Возможно... Если они (дебаты — прим. Life.ru) пройдут на честной платформе», — заявил он в комментарии Fox News, отвечая на вопрос о том, будет ли он участвовать в новых дебатах.
Напомним, в США прошёл первый раунд дебатов кандидата в президенты Америки от Республиканской партии Дональда Трампа и его соперницы от демократов Камалы Харрис. Перед началом дебатов стороны обменялись рукопожатиями. Первой руку протянула действующий вице-президент страны. В частности, в ходе них Харрис обвинила Трампа в серьёзном ударе по американской демократии, а также в развале экономики и здравоохранения. Трамп, в свою очередь, заявил, что США превратятся в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы Харрис.
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