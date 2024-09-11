«В беде»: Time посадил Трампа в гольфкар и отправил в яму после дебатов с Харрис
Трамп после дебатов с Харрис появился на обложке Time с подписью: «В беде»
Обложка Time после дебатов Трампа и Харрис. Обложка © X / Time
Американский журнал Time показал обложку, на которой Дональд Трамп застрял на песчаном поле для гольфа после дебатов с Камалой Харрис. Рядом гласит надпись: «В беде».
Сентябрьская обложка появилась на официальной странице издания в соцсети X, к ней журналисты также добавили подпись: «Как Харрис сбила Трампа с курса». По мнению обозревателей Time, Трамп и его команда оказались в ловушке из-за внезапного выхода действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки. На данный момент республиканец потерял своё превосходство, а Харрис, в свою очередь, смогла объединить представителей Демократической партии, утверждают журналисты Time.
Напомним, первый раунд дебатов между Трампом и Харрис состоялся в ночь на 11 сентября. Кандидат от демократов обвинила своего соперника по президентской гонке в подрыве американской демократии. Республиканец же заявил, что в случае победы преемницы Байдена Америка превратится в «Венесуэлу на стероидах». В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила дебаты Трампа и Харрис с поединком на «Титанике».