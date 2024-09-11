«В беде»: Time посадил Трампа в гольфкар и отправил в яму после дебатов с Харрис

Американский журнал Time показал обложку, на которой Дональд Трамп застрял на песчаном поле для гольфа после дебатов с Камалой Харрис. Рядом гласит надпись: «В беде».

Сентябрьская обложка появилась на официальной странице издания в соцсети X, к ней журналисты также добавили подпись: «Как Харрис сбила Трампа с курса». По мнению обозревателей Time, Трамп и его команда оказались в ловушке из-за внезапного выхода действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки. На данный момент республиканец потерял своё превосходство, а Харрис, в свою очередь, смогла объединить представителей Демократической партии, утверждают журналисты Time.