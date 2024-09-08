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8 сентября, 05:49

Байден провёл 40% президентского срока, бездельничая на пляже

Байден был в отпуске 532 дня из 1326 дней своего президентского срока

Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Джо Байден. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Американские СМИ раздобыли любопытную статистику, согласно которой Джо Байден посвятил отдыху 532 дня из 1326 дней своего президентского срока. Это делает его самым бездельничающим президентом в истории США в сравнении с остальными лидерами страны. Об этом сообщает New York Post.

В материале сказано, что Байден отдыхал 532 дня в течение своего четырёхлетнего президентского срока. Это около 40% из 1326 дней, которые он провёл на своём посту.

В Республиканской партии сразу подсчитали, что американец со средним доходом и отпуском 11 дней в году должен будет работать около 48 лет, чтобы накопить такое количество отпускных дней, как у Байдена.

«Образ Байдена, крепко спящего и лежащего на спине в кресле на пляже, в то время как Америка и весь мир охвачены огнём, определит президентство Байдена», — сказал главный юрисконсульт бюджетного управления Белого дома при Дональде Трампе Марк Паолетта.

Он указал на катастрофические темпы роста инфляции, высокие цены и обилие нелегальных мигрантов, которыми переполнены границы США. Однако сам Байден не особо стремится решать все эти вопросы, предпочитая проводить время на солнце в Рехобот-Бич, штат Делавэр, где его заметили в прошлую субботу.

Для сравнения, Рональд Рейган и Барак Обама потратили на отдых около 11% своего президентского срока, а 39-й президент США Джимми Картер взял отпуск лишь на 79 дней, что составило всего 5% от общего времени пребывания у власти.

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В последний раз на публике Байден появлялся 19 августа, на съезде членов Демократической партии в Чикаго. После этого он укатил в отдыхать Санта-Барбару, а затем перебрался в свою пляжную резиденцию в Дэлавэре. На фоне таких новостей президента, совсем забывшего о своих обязанностях, попросили готовить ядерный бункер.

Владимир Озеров
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