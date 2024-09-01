Променявшего работу в Белом доме на пляж Байдена призвали готовить ядерный бункер
Бизнесмен Доктом: Байдену после отпуска на пляже понадобится ядерный бункер
Президенту США Джо Байдену после отпуска на пляже может потребоваться переезд в ядерный бункер. Об этом на странице в личной социальной сети заявил создатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
«А вы бы провели 16 дней отпуска на пляже, если бы знали, что после этого переезжаете в ядерный бункер?» — написал бизнесмен.
Последнее публичное выступление Байдена состоялось 19 августа на съезде членов Демократической партии в Чиакого, после чего он уехал в Санта-Барбару. Накануне политик перебрался в свою пляжную резиденцию в Дэлавэре.
Впрочем, Байден не в полной мере бросил государственные дела ради отдыха. Ранее президент США сделал заявление о том, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа продвигаются успешно. Он утверждает, будто стороны смогли сойтись на неких «принципиальных соглашениях», которые открывают путь к компромиссу. По словам Байдена, многие из участников переговоров остались удовлетворены предложениями.
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