Променявшего работу в Белом доме на пляж Байдена призвали готовить ядерный бункер

Президенту США Джо Байдену после отпуска на пляже может потребоваться переезд в ядерный бункер. Об этом на странице в личной социальной сети заявил создатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«А вы бы провели 16 дней отпуска на пляже, если бы знали, что после этого переезжаете в ядерный бункер?» — написал бизнесмен.

Последнее публичное выступление Байдена состоялось 19 августа на съезде членов Демократической партии в Чиакого, после чего он уехал в Санта-Барбару. Накануне политик перебрался в свою пляжную резиденцию в Дэлавэре.