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1 сентября, 18:53

Променявшего работу в Белом доме на пляж Байдена призвали готовить ядерный бункер

Бизнесмен Доктом: Байдену после отпуска на пляже понадобится ядерный бункер

Президенту США Джо Байдену после отпуска на пляже может потребоваться переезд в ядерный бункер. Об этом на странице в личной социальной сети заявил создатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.

«А вы бы провели 16 дней отпуска на пляже, если бы знали, что после этого переезжаете в ядерный бункер?»написал бизнесмен.

Последнее публичное выступление Байдена состоялось 19 августа на съезде членов Демократической партии в Чиакого, после чего он уехал в Санта-Барбару. Накануне политик перебрался в свою пляжную резиденцию в Дэлавэре.

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Впрочем, Байден не в полной мере бросил государственные дела ради отдыха. Ранее президент США сделал заявление о том, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа продвигаются успешно. Он утверждает, будто стороны смогли сойтись на неких «принципиальных соглашениях», которые открывают путь к компромиссу. По словам Байдена, многие из участников переговоров остались удовлетворены предложениями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salma Bashir

Юрий Лысенко
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