Маск показал уморительный мем с двумя марионетками в руках кукловода – Харрис и Байденом

Американский миллиардер Илон Маск подшутил над кандидатом в президенты США Камалой Харрис. На своей странице в соцсети Х он разместил юмористическую карикатуру на представителя демократической партии и действующего президента Джо Байдена.

Картинка с карикатурой на Камалу Харрис. Фото © Х / Elon Musk

На картинке кукловод срывает с руки старую марионетку с лицом Байдена и натягивает похожую, но уже с физиономией радостной Камалы.