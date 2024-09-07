Маск показал уморительный мем с двумя марионетками в руках кукловода – Харрис и Байденом
Илон Маск назвал Камалу Харрис и Джо Байдена марионетками
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский миллиардер Илон Маск подшутил над кандидатом в президенты США Камалой Харрис. На своей странице в соцсети Х он разместил юмористическую карикатуру на представителя демократической партии и действующего президента Джо Байдена.
Картинка с карикатурой на Камалу Харрис. Фото © Х / Elon Musk
На картинке кукловод срывает с руки старую марионетку с лицом Байдена и натягивает похожую, но уже с физиономией радостной Камалы.
«Новая марионетка точно такая же, как и старая. Это действительно так», — написал он.
Недавно президент Владимир Путин заявил, что Кремль после ухода Джо Байдена из предвыборной гонки в США поддерживает Харрис. При этом лидер РФ приметил заразительный смех демократа. После речи Путина бизнесмен Ким Дотком назвал российского лидера гроссмейстером. Зато кандидату Дональду Трампу потребовались дополнительные разъяснения. Выборы президента США пройдут в начале ноября.