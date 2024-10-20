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20 октября, 02:56

«Убирайся отсюда, ты уволена!»: Трамп пламенной речью «выгнал» Харрис из Белого дома

Трамп призвал Харрис убираться из Белого дома

Бывший американский лидер Дональд Трамп продолжает предвыборную борьбу с вице-президентом Камалой Харрис в преддверии голосования. Последний митинг бизнесмен провёл в Пенсильвании, призвав сторонников выступить против сторонницы Джо Байдена и завершить её карьеру в Белом доме.

«Вы должны сказать ей, что больше не можете её терпеть. Мы больше не можем её терпеть! <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!» — воскликнул Трамп и сорвал овации.

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Между тем до юбилейных выборов президента США, намеченных на 5 ноября, остаётся всё меньше времени. Согласно опросам, Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах. У действующего вице-президента есть лишь единственный способ обойти конкурента. Для этого ей придётся сфальсифицировать итоги голосования, уверены в Совфеде РФ.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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