«Убирайся отсюда, ты уволена!»: Трамп пламенной речью «выгнал» Харрис из Белого дома
Трамп призвал Харрис убираться из Белого дома
Бывший американский лидер Дональд Трамп продолжает предвыборную борьбу с вице-президентом Камалой Харрис в преддверии голосования. Последний митинг бизнесмен провёл в Пенсильвании, призвав сторонников выступить против сторонницы Джо Байдена и завершить её карьеру в Белом доме.
«Вы должны сказать ей, что больше не можете её терпеть. Мы больше не можем её терпеть! <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!» — воскликнул Трамп и сорвал овации.
Между тем до юбилейных выборов президента США, намеченных на 5 ноября, остаётся всё меньше времени. Согласно опросам, Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах. У действующего вице-президента есть лишь единственный способ обойти конкурента. Для этого ей придётся сфальсифицировать итоги голосования, уверены в Совфеде РФ.
Flickr / Trump White House Archived