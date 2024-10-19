Трамп незначительно опережает Харрис во всех колеблющихся штатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лишь немного опережает свою соперницу от Демократической партии Камалу Харрис по уровню поддержки среди избирателей в колеблющихся штатах. Это выяснилось в ходе анализа последних опросов, проведённых порталом RealClearPolitics.

Согласно данным, 48,3% жителей этих штатов готовы проголосовать за Трампа, в то время как 47,5% отдают предпочтение Харрис. Наибольший отрыв в пользу республиканца наблюдается в Аризоне, где он опережает соперницу на 1,4 процентных пункта, и в Джорджии — на 1,1 процентного пункта. В других штатах, таких как Северная Каролина (1 п. п.), Мичиган (0,9 п. п.), Невада и Пенсильвания (по 0,5 п. п.), а также Висконсин (0,1 п. п.), республиканец также сохраняет небольшое преимущество.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября, где Республиканскую партию будет представлять бывший президент Дональд Трамп, а Демократическую — действующий вице-президент Камала Харрис. Если прогноз RealClearPolitics подтвердится, Трамп сможет одержать победу на выборах, получив 312 голосов выборщиков против 226 у Харрис.