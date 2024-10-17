СМИ узнали, за кого отдал голос столетний экс-лидер США Картер на досрочных выборах
Экс-президент США Картер проголосовал на выборах, поддержав Камалу Харрис
Экс-президент США Джими Картер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nagel Photography
Бывший президент США Джимми Картер, находящийся на паллиативной помощи, принял участие в выборах в штате Джорджия, несмотря на своё состояние. Об этом сообщает New York Times.
По данным газеты, Картер поддержал вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. По словам его внука Джейсона Картера, 100-летний бывший лидер Штатов был «особенно рад возможности» отдать свой голос, воспользовавшись правом голосования по почте.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, будет ли РФ поздравлять победителя выборов президента США. По его словам, это маловероятно.