СМИ узнали, за кого отдал голос столетний экс-лидер США Картер на досрочных выборах

Бывший президент США Джимми Картер, находящийся на паллиативной помощи, принял участие в выборах в штате Джорджия, несмотря на своё состояние. Об этом сообщает New York Times.

По данным газеты, Картер поддержал вице-президента и кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. По словам его внука Джейсона Картера, 100-летний бывший лидер Штатов был «особенно рад возможности» отдать свой голос, воспользовавшись правом голосования по почте.