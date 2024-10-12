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12 октября, 14:48

Харрис за месяц до выборов опубликовала отчёт о своём здоровье

Врач Харрис перед выборами написал в отчёте, что у неё превосходное здоровье

Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис в преддверии выборов опубликовала своё медицинское заключение, подтверждающее её «превосходное состояние здоровья». В документе, составленном её врачом Джошуа Симмонсом, говорится, что 59-летняя политик придерживается здорового питания и ведёт активный образ жизни.

Также медик отметил, что за последние три года Харрис проходила аллерген-иммунотерапию, что помогло ей устранить сезонную аллергию. А это значит, что теперь политику больше не требуется принимать препараты, за исключением редких случаев ринита.

Публикация медицинских данных является своеобразной традицией перед президентскими выборами в США. При этом 78-летний кандидат от республиканцев Дональд Трамп такой отчёт пока не предоставил.

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Напомним, в США ведётся ожесточённая гонка в преддверии выборов, назначенных на 5 ноября. Согласно социальным опросам, преимущество было на стороне кандидатки от Демократической партии — Камалы Харрис. Однако после того, как на Трампа 15 сентября совершили попытку покушения, сообщалось, что его шансы на победу в выборах выросли до 50%.

Обложка ©

Flickr / Prachatai

Наталья Демьянова
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