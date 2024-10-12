Харрис за месяц до выборов опубликовала отчёт о своём здоровье

Вице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис в преддверии выборов опубликовала своё медицинское заключение, подтверждающее её «превосходное состояние здоровья». В документе, составленном её врачом Джошуа Симмонсом, говорится, что 59-летняя политик придерживается здорового питания и ведёт активный образ жизни.

Также медик отметил, что за последние три года Харрис проходила аллерген-иммунотерапию, что помогло ей устранить сезонную аллергию. А это значит, что теперь политику больше не требуется принимать препараты, за исключением редких случаев ринита.