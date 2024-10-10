Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 01:32

Трамп отказался давать Харрис реванш после разгрома на первых теледебатах

Трамп исключил второй раунд теледебатов с Харрис

Повторные теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис не состоятся. Отказ на участие во втором раунде словесной дуэли на страницах собственной соцсети Truth Social опубликовал сам республиканец.

«Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, и дебаты не изменят итогов», — гласит пост 49-го американского лидера.

По мнению Трампа, повторные дебаты нужны прежде всего Харрис, так как она вышла проигравшей из первой встречи. У вице-президента была возможность исправиться 4 сентября в студии телеканала Fox News, но она упустила этот шанс, заключил он.

Бейонсе против Канье: Как Дональд Трамп и Камала Харрис делят звёзд перед выборами
Бейонсе против Канье: Как Дональд Трамп и Камала Харрис делят звёзд перед выборами

Напомним, что первые теледебаты политиков состоялись 11 сентября в эфире телеканала ABC News. А 2 октября в словесной схватке сошлись и кандидаты на пост вице-президента: Тим Уолц от демократов и Джей-Ди Вэнс от республиканцев. В отличие от Трампа и Харрис, за 1,5 часа эфира они не проронили ни единого слова об Украине.

Обложка ©

Flickr / The White House / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Камала Харрис
  • Выборы в США
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров