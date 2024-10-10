Трамп отказался давать Харрис реванш после разгрома на первых теледебатах
Трамп исключил второй раунд теледебатов с Харрис
Повторные теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис не состоятся. Отказ на участие во втором раунде словесной дуэли на страницах собственной соцсети Truth Social опубликовал сам республиканец.
«Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, и дебаты не изменят итогов», — гласит пост 49-го американского лидера.
По мнению Трампа, повторные дебаты нужны прежде всего Харрис, так как она вышла проигравшей из первой встречи. У вице-президента была возможность исправиться 4 сентября в студии телеканала Fox News, но она упустила этот шанс, заключил он.
Напомним, что первые теледебаты политиков состоялись 11 сентября в эфире телеканала ABC News. А 2 октября в словесной схватке сошлись и кандидаты на пост вице-президента: Тим Уолц от демократов и Джей-Ди Вэнс от республиканцев. В отличие от Трампа и Харрис, за 1,5 часа эфира они не проронили ни единого слова об Украине.
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