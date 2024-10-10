Трамп отказался давать Харрис реванш после разгрома на первых теледебатах

Повторные теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис не состоятся. Отказ на участие во втором раунде словесной дуэли на страницах собственной соцсети Truth Social опубликовал сам республиканец.

«Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, и дебаты не изменят итогов», — гласит пост 49-го американского лидера.

По мнению Трампа, повторные дебаты нужны прежде всего Харрис, так как она вышла проигравшей из первой встречи. У вице-президента была возможность исправиться 4 сентября в студии телеканала Fox News, но она упустила этот шанс, заключил он.