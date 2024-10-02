Джей-Ди Вэнс и Тим Уолц не проронили ни слова об Украине на дебатах

Тема украинского кризиса так и не прозвучала во время теледебатов кандидатов в вице-президенты США Тима Уолца от демократов и Джей-Ди Вэнса от республиканцев.

Битва проходила на телеканале CBS. При этом от модераторов за 1,5 часа эфира так и не поступил вопрос, касающийся Украины. Ведущие спрашивали кандидатов в вице-президенты о ближневосточном конфликте, о внутренней политике, экономике и абортах. Оба политика в своих выступлениях также обошлись без упоминания Киева.

В свою очередь кандидат на высший государственный пост Дональд Трамп остался доволен выступлением своего соратника Вэнса, отметив безоговорочный разгром его оппонента.

«Отличная работа, Джей Ди! Мы снова сделаем Америку великой!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Политик также назвал Уолца «катастрофой с низким IQ», указав, что по этому показателю он приблизился к другому кандидату в президенты Камале Харрис. По мнению Трампа, США обречены в случае прихода к власти администрации «этих двоих».

«Вы можете вообразить себе их, представляющих наши интересы, стоя рядом с жёсткими иностранными лидерами? Я не могу!», — заключил Трамп.