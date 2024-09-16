Кандидат на пост мэра в Бразилии избил оппонента стулом на дебатах и сломал ему кости

Кандидата на пост мэра Сан-Паулу в Бразилии госпитализировали с переломом ребра после дебатов. На представителя правой Партии рабочего обновления Пабло Марсала напал оппонент из Социал-демократической партии Жозе Луис Датена, который вооружился стулом. Трансляцию дебатов пришлось прервать, передает G1 .

Кандидата на пост мэра Сан-Паулу в Бразилии госпитализировали с переломом ребра после дебатов. Видео © brazilpress

Датена решил напасть на своего оппонента после фразы Марсала о том, что социалист должен прекратить «клоунаду» и снять свою кандидатуру с выборов. Видимо, сравнение с клоуном настолько оскорбило Датена, что он решил сломать оппоненту ребро. Предвыборные мероприятия Марсала временно отменены.