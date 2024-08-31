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31 августа, 08:45

Минимум два человека погибли при обрушении крыши церкви в Бразилии

Место обрушения крыши церкви в Бразилии. Обложка © X / War Correspondent

Место обрушения крыши церкви в Бразилии. Обложка © X / War Correspondent

Минимум два человека погибли при обрушении крыши церкви в городе Ресифи на востоке Бразилии, пишет портал G1. Трагедия произошла в пятницу, когда внутри здания находилось до 70 человек.

Место обрушения крыши церкви в Бразилии. Видео © X / War Correspondent

«Десятки ранены», — подчёркивается в сообщении.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва уже выразил соболезнования родным и близких погибших. По его словам, некоторые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

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Ранее в немецком Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета. Причины и наличие погибших неизвестны. Что касается пострадавших, то их, писали местные СМИ, «большое количество».

Матвей Константинов
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