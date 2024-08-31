Минимум два человека погибли при обрушении крыши церкви в Бразилии
Место обрушения крыши церкви в Бразилии. Обложка © X / War Correspondent
Минимум два человека погибли при обрушении крыши церкви в городе Ресифи на востоке Бразилии, пишет портал G1. Трагедия произошла в пятницу, когда внутри здания находилось до 70 человек.
Место обрушения крыши церкви в Бразилии. Видео © X / War Correspondent
«Десятки ранены», — подчёркивается в сообщении.
Президент Луис Инасиу Лула да Силва уже выразил соболезнования родным и близких погибших. По его словам, некоторые пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее в немецком Ратцебурге обрушилась крыша супермаркета. Причины и наличие погибших неизвестны. Что касается пострадавших, то их, писали местные СМИ, «большое количество».