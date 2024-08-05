Ленивый поляк сбросил с крыши 30-килограммовый газовый котёл, он приземлился прямо на украинца

В Варшаве 18-летний украинец стал жертвой странного происшествия. Как сообщает местное издание Fakt, на него с крыши упал газовый котёл.

Несколько дней пострадавший провёл в коме. Врачи диагностировали тяжёлую травму лица и головного мозга. Как затем удалось выяснить следствию, котёл весом 30 килограммов с крыши сбросил 51-летний строитель. В СМИ предполагают, что мотивацией для необдуманного действия послужила банальная лень спускать тяжёлый предмет вниз по лестнице. Строитель признал вину.