Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 12:57

Ленивый поляк сбросил с крыши 30-килограммовый газовый котёл, он приземлился прямо на украинца

В Варшаве на украинца с крыши упал газовый котёл

В Варшаве 18-летний украинец стал жертвой странного происшествия. Как сообщает местное издание Fakt, на него с крыши упал газовый котёл.

Несколько дней пострадавший провёл в коме. Врачи диагностировали тяжёлую травму лица и головного мозга. Как затем удалось выяснить следствию, котёл весом 30 килограммов с крыши сбросил 51-летний строитель. В СМИ предполагают, что мотивацией для необдуманного действия послужила банальная лень спускать тяжёлый предмет вниз по лестнице. Строитель признал вину.

В Мексике переполненный балкон ночного клуба рухнул вместе с людьми, есть жертвы
В Мексике переполненный балкон ночного клуба рухнул вместе с людьми, есть жертвы

Ранее Life.ru рассказал, как крыша супермаркета рухнула на головы покупателей в Германии. Службы спасения зафиксировали большое количество раненых.

Обложка ©

Freepik

Мария Любицкая
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров