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30 июля, 17:06

"Большое количество раненых": В Германии крыша супермаркета рухнула на головы покупателей

Lübecker Nachrichten: В Ратцебурге ФРГ упала крыша супермаркета, пострадали люди

Рухнувшая крыша супермаркета в Германии. Обложка © X / BayyinahPal

Рухнувшая крыша супермаркета в Германии. Обложка © X / BayyinahPal

В Германии в небольшом городе Ратцебурге (земля Шлезвиг-Гольштейн) обрушилась крыша супермаркета. Об этом сообщает издание Lübecker Nachrichten.

"В Ратцебурге днём во вторник, 30 июля, обрушилась крыша супермаркета Netto", — указано в статье.

По информации издания, пожарные классифицируют случившееся как "инцидент с большим количеством раненых". Однако, пока ещё не известно, сколько человек находилось в магазине во время обрушения крыши. Экстренные службы работают на месте произошедшего.

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А ранее Life.ru писал, что огромный баннер рухнул на зрителей футбольного матча в Нидерландах. В какой-то момент крепления не выдержали и обрушили конструкцию на головы людей. Несколько фанатов получили ранения.

Дарья Нарыкова
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