"Большое количество раненых": В Германии крыша супермаркета рухнула на головы покупателей

В Германии в небольшом городе Ратцебурге (земля Шлезвиг-Гольштейн) обрушилась крыша супермаркета. Об этом сообщает издание Lübecker Nachrichten.

"В Ратцебурге днём во вторник, 30 июля, обрушилась крыша супермаркета Netto", — указано в статье.

По информации издания, пожарные классифицируют случившееся как "инцидент с большим количеством раненых". Однако, пока ещё не известно, сколько человек находилось в магазине во время обрушения крыши. Экстренные службы работают на месте произошедшего.