"Большое количество раненых": В Германии крыша супермаркета рухнула на головы покупателей
Lübecker Nachrichten: В Ратцебурге ФРГ упала крыша супермаркета, пострадали люди
Рухнувшая крыша супермаркета в Германии. Обложка © X / BayyinahPal
В Германии в небольшом городе Ратцебурге (земля Шлезвиг-Гольштейн) обрушилась крыша супермаркета. Об этом сообщает издание Lübecker Nachrichten.
"В Ратцебурге днём во вторник, 30 июля, обрушилась крыша супермаркета Netto", — указано в статье.
По информации издания, пожарные классифицируют случившееся как "инцидент с большим количеством раненых". Однако, пока ещё не известно, сколько человек находилось в магазине во время обрушения крыши. Экстренные службы работают на месте произошедшего.
А ранее Life.ru писал, что огромный баннер рухнул на зрителей футбольного матча в Нидерландах. В какой-то момент крепления не выдержали и обрушили конструкцию на головы людей. Несколько фанатов получили ранения.