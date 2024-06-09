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9 июня, 01:30

В Мексике переполненный балкон ночного клуба рухнул вместе с людьми, есть жертвы

При обрушении балкона в мексиканском ночном клубе погибли три человека

В одном из ночных клубов, находящихся в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, обрушился балкон. По данным агентства Fuerza, результате случившегося погибли три человека и ещё 20 пострадали.

Момент обрушения балкона в Мексике. Видео © Х / Geminiano

Сообщается, что инцидент произошёл в клубе Rich, где выступал известный музыкант Кевин Морено. В какой-то момент там началась толкучка из-за большого количества людей.

На предоставленных пользователями социальных сетей видеокадрах можно увидеть обрушение переполненного людьми балкона, в результате чего на асфальте оказались около десяти молодых человек. При обрушении погибли трое, а затем в клубе началась давка. В общем количестве пострадали около 20 человек, причём у пятерых из них серьёзные травмы.

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Ранее LIfe.ru писал, что весной этого года на замглавы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Мехмета Палаза упал балкон прямо во время празднования победы на муниципальных выборах в провинции Денизли. В результате политик погиб на месте.

Обложка ©

Х / VoxPopuliNoti

Алексей Соловьёв
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