В Мексике переполненный балкон ночного клуба рухнул вместе с людьми, есть жертвы

В одном из ночных клубов, находящихся в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси, обрушился балкон. По данным агентства Fuerza, результате случившегося погибли три человека и ещё 20 пострадали.

Момент обрушения балкона в Мексике. Видео © Х / Geminiano

Сообщается, что инцидент произошёл в клубе Rich, где выступал известный музыкант Кевин Морено. В какой-то момент там началась толкучка из-за большого количества людей.

На предоставленных пользователями социальных сетей видеокадрах можно увидеть обрушение переполненного людьми балкона, в результате чего на асфальте оказались около десяти молодых человек. При обрушении погибли трое, а затем в клубе началась давка. В общем количестве пострадали около 20 человек, причём у пятерых из них серьёзные травмы.