Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Детей выкинули с балкона в Бердянске, когда мать оставила их под присмотром пьяных знакомых

В Бердянске мужчина и его сожительница выбросили двоих малышей с пятого этажа

23 мая, 16:00
В Бердянске двоих детей выбросили с пятого этажа. Обложка © Freepik

В Бердянске двоих детей выбросили с пятого этажа. Обложка © Freepik

В Бердянске Запорожской области мужчина и его сожительница выбросили с пятого этажа двух малолетних детей, за которыми они должны были присматривать по просьбе знакомой. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

"Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной по улице Софиевской города Бердянска, поочерёдно выбросили годовалую девочку и трёхлетнего мальчика с балкона 5-го этажа", уточняется в тексте.

Оба ребёнка выжили после падения и сейчас находятся в больнице. По словам врачей, их жизни уже ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетних. Подозреваемые задержаны, скоро им будет избрана мера пресечения.

Спасали всем домом: Брошенный матерью малыш чуть не выпал из окна высотки в Краснодаре
Спасали всем домом: Брошенный матерью малыш чуть не выпал из окна высотки в Краснодаре

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в городе Магнитогорске Челябинской области. Её доставили в больницу. Малышка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала её веса и проломилась. Мать в это время была в соседней комнате.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!