Детей выкинули с балкона в Бердянске, когда мать оставила их под присмотром пьяных знакомых В Бердянске мужчина и его сожительница выбросили двоих малышей с пятого этажа 23 мая, 16:00 В Бердянске двоих детей выбросили с пятого этажа. Обложка © Freepik

В Бердянске Запорожской области мужчина и его сожительница выбросили с пятого этажа двух малолетних детей, за которыми они должны были присматривать по просьбе знакомой. Об этом сообщило региональное управление СК РФ.

"Подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, расположенной по улице Софиевской города Бердянска, поочерёдно выбросили годовалую девочку и трёхлетнего мальчика с балкона 5-го этажа", — уточняется в тексте.

Оба ребёнка выжили после падения и сейчас находятся в больнице. По словам врачей, их жизни уже ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетних. Подозреваемые задержаны, скоро им будет избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в городе Магнитогорске Челябинской области. Её доставили в больницу. Малышка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала её веса и проломилась. Мать в это время была в соседней комнате.

Авторы Татьяна Миссуми