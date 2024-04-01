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1 апреля, 17:59

Турецкий политик погиб из-за обрушения балкона во время празднования победы на выборах

IHA: В Турции в ходе празднования победы на выборах погиб оппозиционный политик

На замглавы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Мехмета Палаза упал балкон прямо во время празднования победы на муниципальных выборах в провинции Денизли. В результате политик погиб на месте, сообщает турецкое новостное агентство IHA.

Момент обрушения балкона, где находился политик. Видео © Telegram / IHA

По данным журналистов, после инцидента Палаза доставили в больницу вместе с восемью другими пострадавшими. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Остальным пострадавшим сейчас оказывают необходимую помощь.

Погибший турецкий политик Мехмет Палаз (справа). Фото © IHA

Погибший турецкий политик Мехмет Палаз (справа). Фото © IHA

Напомним, что местные выборы в Турции не обошлись без происшествий. Огнестрельные конфликты во время голосования унесли жизни двоих человек, ещё 11 пострадали. Первый инцидент произошёл в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны, а второй — в западной провинции Бурса. Выборы закончились первой в истории победой оппозиции в большинстве регионов. Партия справедливости и развития (AKP), которую возглавляет президент страны Реджеп Эрдоган, заняла второе место.

Эрдоган заявил, что на выборах не удалось получить желаемых результатов
Эрдоган заявил, что на выборах не удалось получить желаемых результатов
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X / TimesAlgebraIND

Наталья Исакова
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