Турецкий политик погиб из-за обрушения балкона во время празднования победы на выборах

На замглавы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Мехмета Палаза упал балкон прямо во время празднования победы на муниципальных выборах в провинции Денизли. В результате политик погиб на месте, сообщает турецкое новостное агентство IHA.

Момент обрушения балкона, где находился политик. Видео © Telegram / IHA

По данным журналистов, после инцидента Палаза доставили в больницу вместе с восемью другими пострадавшими. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Остальным пострадавшим сейчас оказывают необходимую помощь.

Погибший турецкий политик Мехмет Палаз (справа). Фото © IHA