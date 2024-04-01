Турецкий политик погиб из-за обрушения балкона во время празднования победы на выборах
IHA: В Турции в ходе празднования победы на выборах погиб оппозиционный политик
На замглавы отделения оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Мехмета Палаза упал балкон прямо во время празднования победы на муниципальных выборах в провинции Денизли. В результате политик погиб на месте, сообщает турецкое новостное агентство IHA.
Момент обрушения балкона, где находился политик. Видео © Telegram / IHA
По данным журналистов, после инцидента Палаза доставили в больницу вместе с восемью другими пострадавшими. Медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Остальным пострадавшим сейчас оказывают необходимую помощь.
Погибший турецкий политик Мехмет Палаз (справа). Фото © IHA
Напомним, что местные выборы в Турции не обошлись без происшествий. Огнестрельные конфликты во время голосования унесли жизни двоих человек, ещё 11 пострадали. Первый инцидент произошёл в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны, а второй — в западной провинции Бурса. Выборы закончились первой в истории победой оппозиции в большинстве регионов. Партия справедливости и развития (AKP), которую возглавляет президент страны Реджеп Эрдоган, заняла второе место.
X / TimesAlgebraIND