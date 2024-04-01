Эрдоган заявил, что на выборах не удалось получить желаемых результатов

"Спустя девять месяцев после нашей победы на [всеобщих и президентских] выборах в мае 2023 года, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись", — заявил турецкий лидер, выступая перед населением в Анкаре.