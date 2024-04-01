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31 марта, 22:47

Эрдоган заявил, что на выборах не удалось получить желаемых результатов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © ТАСС / AP Francisco Seco

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © ТАСС / AP Francisco Seco

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе муниципальных выборов его партии не удалось достичь желаемых результатов.

"Спустя девять месяцев после нашей победы на [всеобщих и президентских] выборах в мае 2023 года, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись", — заявил турецкий лидер, выступая перед населением в Анкаре.

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Напомним, пару часов назад стало известно, что оппозиционные кандидаты лидируют на выборах мэров в крупнейших городах Турции. Так, например, после обработки 23% протоколов в Анкаре вперёд вырвался действующий мэр города и член Республиканской народной партии (РНП) Мансур Яваш. За нынешнего стамбульского градоначальника Экрема Имамоглу отдали голоса 50,1% избирателей.

Николь Вербер
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