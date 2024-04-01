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31 марта, 22:02

Оппозиционные кандидаты лидируют на выборах мэров в крупнейших городах Турции

Мэр Стамбула от РНП Экрем Имамоглу лидирует на муниципальных выборах. Обложка © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Мэр Стамбула от РНП Экрем Имамоглу лидирует на муниципальных выборах. Обложка © ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

В Турции продолжается подсчёт голосов по завершении муниципальных выборов. Лидерские позиции в трёх крупнейших городах республики — Анкаре, Стамбуле и Измире — занимают оппозиционные кандидаты, гласит интерактивная карта агентства Anadolu.

После обработки 23% протоколов в турецкой столице вперёд вырвался действующий мэр города и член Республиканской народной партии (РНП) Мансур Яваш. Его на данный момент поддержали 57,7% избирателей. Оппонент чиновника от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Тургут Алтынок набрал лишь 34,6%.

Все шансы удержаться на посту имеет и нынешний мэр Стамбула от РНП Экрем Имамоглу, за которого после подсчёта 41% бюллетеней проголосовали 50,1% избирателей. А вот в Измире лидерство с результатом 47,95% удерживает Джемиль Тугай. В случае победы он сменит на посту мэра однопартийца Тунча Сойера.

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Напомним, что местные выборы в Турции не обошлись без происшествий. Конфликты во время голосования унесли жизни двоих человек, ещё 11 пострадали. Первый инцидент произошёл в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны, а второй — в западной провинции Бурса.

Илья Пушкарев
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