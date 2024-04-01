Оппозиционные кандидаты лидируют на выборах мэров в крупнейших городах Турции

В Турции продолжается подсчёт голосов по завершении муниципальных выборов. Лидерские позиции в трёх крупнейших городах республики — Анкаре, Стамбуле и Измире — занимают оппозиционные кандидаты, гласит интерактивная карта агентства Anadolu.

После обработки 23% протоколов в турецкой столице вперёд вырвался действующий мэр города и член Республиканской народной партии (РНП) Мансур Яваш. Его на данный момент поддержали 57,7% избирателей. Оппонент чиновника от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Тургут Алтынок набрал лишь 34,6%.

Все шансы удержаться на посту имеет и нынешний мэр Стамбула от РНП Экрем Имамоглу, за которого после подсчёта 41% бюллетеней проголосовали 50,1% избирателей. А вот в Измире лидерство с результатом 47,95% удерживает Джемиль Тугай. В случае победы он сменит на посту мэра однопартийца Тунча Сойера.