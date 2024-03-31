Два человека погибли и 11 пострадали в ходе перестрелок на выборах в Турции
Два человека погибли и 11 пострадали в ходе двух инцидентов со стрельбой в ходе голосования на муниципальных выборах в Турции. Об этом сообщают турецкие издания Anadolu и Sabah.
Обычный спор в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны по поводу местных выборов старосты перерос в драку. В итоге участники потасовки пустили в ход камни, палки и даже огнестрельное оружие. В результате конфликта погиб человек, 11 граждан получили ранения, а брошенными камнями успели повредить машину скорой помощи.
Второй кровавый конфликт произошёл в западной провинции Бурса. У 32-летнего Юсуфа Йигита два родственника участвовали в выборах на пост сельского старосты. Те двоюродные братья, что не получили голос Юсуфа, от злости застрелили его. В ходе столкновения пострадало ещё два человека, одному из которых было три года.
Ранее Life.ru писал, что глава турецкой авиастроительной компании Baykar может сменить действующего президента Турции Реджепа Эрдогана. Сельчук Байрактар пользуется большой популярностью в Турции и обладает влиятельными товарищами, которые наверняка поддержат его выдвижение. А ещё он приходится зятем нынешнему президенту.
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