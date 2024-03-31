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31 марта, 11:59

Два человека погибли и 11 пострадали в ходе перестрелок на выборах в Турции

Два человека погибли и 11 пострадали в ходе двух инцидентов со стрельбой в ходе голосования на муниципальных выборах в Турции. Об этом сообщают турецкие издания Anadolu и Sabah.

Обычный спор в провинции Диярбакыр на юго-востоке страны по поводу местных выборов старосты перерос в драку. В итоге участники потасовки пустили в ход камни, палки и даже огнестрельное оружие. В результате конфликта погиб человек, 11 граждан получили ранения, а брошенными камнями успели повредить машину скорой помощи.

Второй кровавый конфликт произошёл в западной провинции Бурса. У 32-летнего Юсуфа Йигита два родственника участвовали в выборах на пост сельского старосты. Те двоюродные братья, что не получили голос Юсуфа, от злости застрелили его. В ходе столкновения пострадало ещё два человека, одному из которых было три года.

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Ранее Life.ru писал, что глава турецкой авиастроительной компании Baykar может сменить действующего президента Турции Реджепа Эрдогана. Сельчук Байрактар пользуется большой популярностью в Турции и обладает влиятельными товарищами, которые наверняка поддержат его выдвижение. А ещё он приходится зятем нынешнему президенту.

Обложка ©

Unsplash / Imad Alassiry

Каринэ Гевондян
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