Более 70% отелей Турции оказались на грани закрытия из-за долгов

Пандемия оставила свой след на гостиничном бизнесе Турции, потому что задолженность отелей приблизилась к отметке в $10 млрд. Более 70% отелей страны находятся на грани закрытия, пишет газета Cumhuriyet со ссылкой на представителей туристической отрасли.

"Долги отелей после пандемии приблизились к десяти миллиардам долларов, а опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности", — утверждает издание.

По сведениям инсайдеров, уже 70–75% гостиниц страны к настоящему времени имеют договоры лояльности с банками, то есть находятся в залоге у финансовых организаций, которые требуют у владельцев бизнесов продать их, чтобы выплатить деньги.

По подсчётам Министерства культуры и туризма Турции и Турецкого статистического института в сфере туризма, в 2023 году был побит рекорд по числу путешественников: в страну приехало около 56 миллионов человек. Более того, эксперты утверждают, что для такого большого количества туристов не хватает мест, поэтому "добить" 60 миллионов путешественников в этом году не получится.