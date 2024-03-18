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18 марта, 14:47

Более 70% отелей Турции оказались на грани закрытия из-за долгов

Cumhuriyet: Долги турецких отелей перед банками приблизились к $10 млрд

Пандемия оставила свой след на гостиничном бизнесе Турции, потому что задолженность отелей приблизилась к отметке в $10 млрд. Более 70% отелей страны находятся на грани закрытия, пишет газета Cumhuriyet со ссылкой на представителей туристической отрасли.

"Долги отелей после пандемии приблизились к десяти миллиардам долларов, а опасность перехода отелей в собственность банков возросла в связи с окончанием действия соглашений о лояльности", — утверждает издание.

По сведениям инсайдеров, уже 70–75% гостиниц страны к настоящему времени имеют договоры лояльности с банками, то есть находятся в залоге у финансовых организаций, которые требуют у владельцев бизнесов продать их, чтобы выплатить деньги.

По подсчётам Министерства культуры и туризма Турции и Турецкого статистического института в сфере туризма, в 2023 году был побит рекорд по числу путешественников: в страну приехало около 56 миллионов человек. Более того, эксперты утверждают, что для такого большого количества туристов не хватает мест, поэтому "добить" 60 миллионов путешественников в этом году не получится.

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Раннее Life.ru писал о том, что отдых в Турции в этом году подорожает из-за давления Запада на банки, которые продолжают работать с российским бизнесом. Однако к серьёзным проблемам, по мнению эксперта, это не приведёт.

Обложка ©

Unsplash

Каринэ Гевондян
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