Президентом Турции вместо Эрдогана может стать его зять — разработчик Bayraktar
WSJ: Байрактар станет президентом Турции, если его об этом попросит Эрдоган
Сельчук Байрактар. Фото © X / Selçuk Bayraktar
Глава турецкой авиастроительной компании Baykar, занимающейся производством беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar, Сельчук Байрактар может сменить действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил обозреватель газеты The Wall Street Journal Джаред Малсин.
Сельчук Байрактар пользуется большой популярностью в Турции и обладает влиятельными товарищами, которые наверняка поддержат его выдвижение. А ещё он приходится зятем нынешнему президенту.
Сам турецкий предприниматель осенью прошлого года в беседе с The Wall Street Journal сказал, что "не занимается активно политикой" и у него нет никаких политических стремлений. Тем не менее он не стал окончательно снимать свою кандидатуру, заявив, что может рассмотреть возможность стать президентом Турции, если его об этом лично попросит его тесть. Всё остальное, по словам Байрактара, будет зависеть от обстоятельств.
Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что грядущие муниципальные выборы в стране станут последними для него на посту главы государства. Турецкий лидер отметил, что по их итогам произойдёт передача дел его "братьям", которые идут после него.