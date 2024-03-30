Президентом Турции вместо Эрдогана может стать его зять — разработчик Bayraktar

Сам турецкий предприниматель осенью прошлого года в беседе с The Wall Street Journal сказал, что "не занимается активно политикой" и у него нет никаких политических стремлений. Тем не менее он не стал окончательно снимать свою кандидатуру, заявив, что может рассмотреть возможность стать президентом Турции, если его об этом лично попросит его тесть. Всё остальное, по словам Байрактара, будет зависеть от обстоятельств.