"Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором", — сказал глава региона, добавив, что Зеленский утратил право говорить от лица своей страны и народа.

Как ранее писал Life.ru, выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, однако ещё в ноябре 2023 года Верховная рада подписала декларацию о запрете этого мероприятия во время боевых действий. Теперь вопрос смены власти вновь встанет только через шесть месяцев после отмены военного положения. Президент России Владимир Путин в связи с этим заявил, что пока неизвестно, с кем Москва будет в дальнейшем вести переговоры по урегулированию конфликта.