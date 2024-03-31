Зеленский загнал себя в тупик отменой выборов на Украине и стал диктатором, заявил Сальдо
Губернатор Сальдо: Зеленский стал военным диктатором для Украины
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором. Об этом заявил РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором", — сказал глава региона, добавив, что Зеленский утратил право говорить от лица своей страны и народа.
Как ранее писал Life.ru, выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, однако ещё в ноябре 2023 года Верховная рада подписала декларацию о запрете этого мероприятия во время боевых действий. Теперь вопрос смены власти вновь встанет только через шесть месяцев после отмены военного положения. Президент России Владимир Путин в связи с этим заявил, что пока неизвестно, с кем Москва будет в дальнейшем вести переговоры по урегулированию конфликта.