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31 марта, 05:06

Зеленский загнал себя в тупик отменой выборов на Украине и стал диктатором, заявил Сальдо

Губернатор Сальдо: Зеленский стал военным диктатором для Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Владимир Зеленский стал для Украины военным диктатором. Об этом заявил РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Зеленский, отказавшись проводить в стране президентские выборы, окончательно загнал себя в тупик и безвыходную ситуацию. Он стал для Украины военным диктатором", — сказал глава региона, добавив, что Зеленский утратил право говорить от лица своей страны и народа.

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Как ранее писал Life.ru, выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, однако ещё в ноябре 2023 года Верховная рада подписала декларацию о запрете этого мероприятия во время боевых действий. Теперь вопрос смены власти вновь встанет только через шесть месяцев после отмены военного положения. Президент России Владимир Путин в связи с этим заявил, что пока неизвестно, с кем Москва будет в дальнейшем вести переговоры по урегулированию конфликта.

Лариса Сафронова
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