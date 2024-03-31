"Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол", — считает парламентарий.

Он добавил, что страх может подтолкнуть главу киевского режима к торгам за собственную безопасность, радеть за будущее страдающей по вине Зеленского страны ему недосуг.

Напомним, 31 марта должны были состояться выборы президента Украины, однако ещё в ноябре 2023 года Верховная рада подписала декларацию о запрете президентских выборов во время боевых действий. Вопрос смены власти не будет подниматься ранее чем через шесть месяцев после отмены военного положения. В связи с этим президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не известно, с кем Москва будет в дальнейшем вести переговоры по урегулированию конфликта.