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31 марта, 01:41

"Становится похож на самозванца": В Госдуме заявили об узурпации власти на Украине

Депутат Госдумы Шеремет: На Украине запущен процесс узурпации власти

На Украине 31 марта начался процесс узурпации власти. Об этом РИА "Новости" заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

"Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол", — считает парламентарий.

Он добавил, что страх может подтолкнуть главу киевского режима к торгам за собственную безопасность, радеть за будущее страдающей по вине Зеленского страны ему недосуг.

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Напомним, 31 марта должны были состояться выборы президента Украины, однако ещё в ноябре 2023 года Верховная рада подписала декларацию о запрете президентских выборов во время боевых действий. Вопрос смены власти не будет подниматься ранее чем через шесть месяцев после отмены военного положения. В связи с этим президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не известно, с кем Москва будет в дальнейшем вести переговоры по урегулированию конфликта.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Лариса Сафронова
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