Товарищеский матч между нидерландскими футбольными командами "Стево" и "Твенте" был отменён из-за несчастного случая. Перед началом игры на болельщиков рухнула гигантская конструкция с баннером. Несколько фанатов отделались ранениями, сообщила пресс-служба одного из клубов.

На кадрах видно, что посвящённая спортсменам декорация удерживалась башенным краном. В один момент крепления не выдержали и обрушили конструкцию на головы зрителей. Спортсмены тотчас же бросились им на помощь.

Гигантский баннер рухнул на зрителей футбольного матча в Нидерландах. Видео © X / EuroFoot