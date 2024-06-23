Гигантский баннер рухнул на зрителей футбольного матча в Нидерландах
Товарищеский матч между нидерландскими футбольными командами "Стево" и "Твенте" был отменён из-за несчастного случая. Перед началом игры на болельщиков рухнула гигантская конструкция с баннером. Несколько фанатов отделались ранениями, сообщила пресс-служба одного из клубов.
На кадрах видно, что посвящённая спортсменам декорация удерживалась башенным краном. В один момент крепления не выдержали и обрушили конструкцию на головы зрителей. Спортсмены тотчас же бросились им на помощь.
Гигантский баннер рухнул на зрителей футбольного матча в Нидерландах. Видео © X / EuroFoot
"То, что должно было стать праздничным футбольным днём в Гестерене, к сожалению, было омрачено несчастным случаем. Когда игроки "Стево" и "Твенте" вышли на поле, баннер с изображением над болельщиками, стоявшими за одними из ворот, упал. Есть пострадавшие", — гласит сообщение на странице "Твенте" в соцсети X.
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X / EuroFoot