ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 01:46

Гигантский баннер рухнул на зрителей футбольного матча в Нидерландах

Товарищеский матч между нидерландскими футбольными командами "Стево" и "Твенте" был отменён из-за несчастного случая. Перед началом игры на болельщиков рухнула гигантская конструкция с баннером. Несколько фанатов отделались ранениями, сообщила пресс-служба одного из клубов.

На кадрах видно, что посвящённая спортсменам декорация удерживалась башенным краном. В один момент крепления не выдержали и обрушили конструкцию на головы зрителей. Спортсмены тотчас же бросились им на помощь.

Гигантский баннер рухнул на зрителей футбольного матча в Нидерландах. Видео © X / EuroFoot

"То, что должно было стать праздничным футбольным днём в Гестерене, к сожалению, было омрачено несчастным случаем. Когда игроки "Стево" и "Твенте" вышли на поле, баннер с изображением над болельщиками, стоявшими за одними из ворот, упал. Есть пострадавшие", — гласит сообщение на странице "Твенте" в соцсети X.

Мяч в свои ворота: Турецкий футболист "отличился" в матче с Португалией
Мяч в свои ворота: Турецкий футболист "отличился" в матче с Португалией

А в Москве тем временем продолжается ликвидация последствий урагана "Эдгар". Стихия унесла жизни двух человек: одного из них придавило упавшее дерево, а на другого рухнули строительные леса.

Обложка ©

X / EuroFoot

Илья Пушкарев
  • Новости
  • нидерланды
  • Футбол
  • Происшествия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров