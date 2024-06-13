Итальянские депутаты устроили жёсткую драку в парламенте, пришлось вызывать скорую
Corriere della Sera: Итальянские депутаты подрались из-за автономии регионов
В парламенте Италии случилась массовая драка из-за законопроекта об автономии регионов. Один из депутатов покинул зал на носилках и был доставлен в больницу, сообщает газета Corriere della Sera.
Драка итальянских депутатов из-за законопроекта об автономии регионов. Видео © X / GiuseppeConteIT
Инициатором конфликта стал депутат от оппозиционной партии "Движение пяти звёзд" Леонардо Донно. Во время заседания он сошёл с трибуны и попытался передать итальянский флаг министру по делам автономий Роберто Кальдероли. После этого председатель Палаты депутатов Лоренцо Фонтана потребовал удалить Донно из зала. В ответ на это депутаты правящей партии окружили оппозиционера, из-за чего возникла потасовка, которая переросла в жёсткую драку. В ходе столкновения Донно получил удар по лицу и упал — в итоге медики выносили его из зала на носилках. По словам пострадавшего, удары ему нанёс депутат от правящей партии "Лига" Игорь Иецци. Донно заявил, что снял побои и теперь собирается привлечь к ответственности парламентариев, участвовавших в нападении.
В свою очередь, Иецци отрицает своё участие в избиении Донно. В разговоре с журналистами депутат признал, что нарушил правила, но с иронией потребовал привлечь систему видеоповторов VAR для уточнения обстоятельств произошедшего.
А накануне сообщалось, что заседание парламента Армении было прервано из-за драки между оппозиционными и провластными депутатами. Потасовка началась после слов премьера Никола Пашиняна о некоторых генералах в стране. Политик назвал их трусами и дезертирами, которые "оставили поле боя в 2020 году в Нагорном Карабахе".
X / ilSicilia