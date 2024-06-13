Итальянские депутаты устроили жёсткую драку в парламенте, пришлось вызывать скорую

Инициатором конфликта стал депутат от оппозиционной партии "Движение пяти звёзд" Леонардо Донно. Во время заседания он сошёл с трибуны и попытался передать итальянский флаг министру по делам автономий Роберто Кальдероли. После этого председатель Палаты депутатов Лоренцо Фонтана потребовал удалить Донно из зала. В ответ на это депутаты правящей партии окружили оппозиционера, из-за чего возникла потасовка, которая переросла в жёсткую драку. В ходе столкновения Донно получил удар по лицу и упал — в итоге медики выносили его из зала на носилках. По словам пострадавшего, удары ему нанёс депутат от правящей партии "Лига" Игорь Иецци. Донно заявил, что снял побои и теперь собирается привлечь к ответственности парламентариев, участвовавших в нападении.